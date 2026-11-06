GTA 6 vypadá s DLSS 5 úplně jinak. Fanoušek ukázal 90 FPS ještě před vydáním hry

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zbývají pouhé dva týdny a hráči už hledají způsoby, jak z očekávané novinky dostat maximum. Jeden z nich se rozhodl nečekat na počítačovou verzi a vyzkoušel, co by s grafikou hry dokázala technologie Grand Theft Auto VI Nvidia DLSS 5. Oficiální trailer upravil tak, aby místo původních 30 snímků za sekundu zobrazoval rovnou 90. Výsledek zveřejnil na YouTube a současně představil plán, jak podobné vylepšení využít také při hraní na PlayStationu 5. GTA 6 dostalo 90 FPS, ale skutečná hra zatím ne
Za experimentem stojí uživatel Redditu vystupující pod přezdívkou
RevolutionaryBus8208. Použil oficiální prezentaci GTA VI s názvem An Extended Look a software Veyra 2.1.1, který dokáže v reálném čase upravovat obraz pomocí umělé inteligence.
Na grafické kartě GeForce RTX 4080 navíc využil experimentální nástroj MFG Unlocker, aby vyzkoušel vícenásobné generování snímků. Funkce
Frame Generation tak zvýšila výslednou snímkovou frekvenci videa z 30 na 90 FPS. VIDEO
Na některých záběrech vypadají ulice Vice City, nasvícení budov nebo okolní prostředí skutečně působivě.
ovšem není bezchybná. Především obličeje postav působí místy nepřirozeně a při pohybu se objevují obrazové artefakty či rozmazané stopy. Technologie
Důležité je také upozornit, že nejde o skutečné hraní GTA 6. Software zpracovával již hotové video bez údajů o pohybu a geometrii scény, které běžná implementace DLSS 5 získává přímo z herního enginu. Nvidia navíc technologii DLSS 5 oficiálně podporuje na kartách řady RTX 50. Použití na RTX 4080 je výsledkem komunitních úprav.
PlayStation přes počítač? Fungovat by to mohlo, ale za určitou cenu
Autor experimentu chce podobný postup vyzkoušet také se skutečnou konzolí. PlayStation 5 plánuje připojit přes 4K HDR záznamovou kartu k počítači, kde se obraz zpracuje pomocí Veyry a grafické karty RTX 4080. Teprve potom poputuje do televize.
Takové řešení má ovšem zásadní nevýhodu. Každý další krok zpracování přidává určité zpoždění a generování mezisnímků samo o sobě nezrychluje reakce hry na
. Obraz tak může působit plynuleji, aniž by se zlepšila skutečná odezva. ovladač
Autor navíc v době zveřejnění experimentu ještě neměl připravenou vlastní PS5 ani záznamovou kartu. Celý postup proto zatím zůstává neověřeným plánem.
Rockstar Games vydá GTA VI 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S. Datum počítačové verze dosud neoznámil a potvrzená není ani podpora DLSS 5 přímo ve hře. Fanouškovské video tak ukazuje jen zajímavé možnosti obrazových úprav, nikoli grafickou podobu nebo výkon budoucí PC verze.