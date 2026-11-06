Skleněné ozdoby po babičce nemyjte jako sklenice. Spolu s prachem může zmizet původní malba

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Skleněné ozdoby po babičce nemyjte jako sklenice. Spolu s prachem může zmizet původní malbaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Krabice se starými vánočními ozdobami někdy uchovává víc než výzdobu na několik večerů. Tenké sklo, ruční malba a drobné zdobení ale nesnášejí stejné zacházení jako běžná sklenice z kuchyně. Voda, tření nebo nevhodný obal mohou vzhled změnit natrvalo. Před zdobením proto často stačí jemná prohlídka a správné uložení, ne velké mokré čištění celé sady.
Skleněné ozdoby po babičce nemyjte jako sklenice. Spolu s prachem může zmizet původní malbaZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 06.11.2026 07:52
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