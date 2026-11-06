Po příjemném setkání s přáteli se chystala domů. O pár minut později jí nečekaný útok změnil život naruby

Wan Chai je jedna z nejrušnějších čtvrtí na ostrově Hongkong. Mezi výškovými budovami tu projíždějí dvoupatrové tramvaje, na chodnících se míjejí úředníci, turisté i prodavači a v bočních uličkách se dá najít malá restaurace skoro na každém rohu. Právě tady se 9. června 2025 krátce po druhé hodině odpoledne Ťiang Wen (Jiang Wen) rozloučila s přáteli a chystala se nastoupit do soukromého auta.
Muž v černém vyběhl z ulice ve chvíli, kdy otevírala dveře auta
Na ulici Burrows Street k ní přiběhl mladík oblečený celý v černém, s čepicí a rouškou přes obličej. Podle hongkongského listu The Standard na ni třikrát vychrstl kyselinu sírovou o koncentraci téměř 70 procent a zasáhl ji do obličeje, rukou i nohou. Žena vykřikla bolestí a zhroutila se, zatímco útočník utekl.
Ťiang Wen bylo tehdy pětatřicet let. Lékaři u ní později napočítali popáleniny druhého stupně na zhruba deseti až jedenácti procentech těla, hlavně v obličeji a na končetinách, uvádí deník South China Morning Post.
Šedesát jeden dní v nemocnici a jizvy, které už nezmizí
V hongkongské nemocnici strávila 61 dní. Prošla akutní operací, několika zákroky, při kterých jí lékaři odstraňovali poškozenou tkáň, a transplantacemi kůže. Když se konečně mohla vrátit domů do Singapuru, léčba tam pokračovala dál. Lékaři jí diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu, trpí nespavostí, musí brát léky a na těle jí zůstaly trvalé, viditelné jizvy.
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Z dovolené za přáteli si tak odvezla zranění, se kterými bude žít po zbytek života. A k tomu otázku, proč si útočník vybral zrovna ji.
Mladík, který si místo útoku předem obhlédl
Policie zadržela podezřelého o dva dny později, ve středu 11. června. Byl to sedmnáctiletý mladík s vazbami na podsvětí. Podle SCMP se nakonec sám přihlásil na policii. Důkazy ukázaly, že místo činu si několik dní předem obhlédl, a soudce později útok označil za pečlivě naplánovaný.
Zprávy z prvních dnů vyšetřování přitom vypadaly jinak než pozdější líčení u soudu. Podle tehdejší zprávy listu The Standard policie zprvu mluvila o ženě z pevninské Číny a za útokem viděla obchodní spor o více než 10 milionů hongkongských dolarů, tedy zhruba 28 milionů korun, který se týkal její firmy. U soudu o něm už řeč nebyla.
Za útok mu slíbili odměnu, o které mluvil jako o placené práci
Mladík se jmenuje Anson Kew a dnes je mu devatenáct let. Dne 15. října 2026 se přiznal k vychrstnutí žíraviny s úmyslem způsobit těžkou újmu na zdraví. Probačnímu úředníkovi pak řekl, že šlo o „placenou práci“, za kterou mu slíbili 10 tisíc hongkongských dolarů, tedy zhruba 28 tisíc korun, popisuje server VnExpress International.
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Zpráva o jeho minulosti, kterou si soud nechal vypracovat, mluví o dospívání plném průšvihů. Ve čtrnácti kradl, po porušení podmínky skončil v nápravném zařízení pro mladistvé, kolem šestnácti let odešel ze školy a později bral drogy. Do hongkongských triád formálně nevstoupil a členství popírá. Soudce Andrew Chan Hing-wai ale prohlásil, že si je jistý, že se k nim fakticky přidal, protože zakázka k němu přišla právě přes lidi z tohoto prostředí.
Osm let vězení a jméno, které u soudu nezaznělo
Dne 29. října 2026 vynesl hongkongský Vrchní soud rozsudek. Soudce vyšel z dvanácti let vězení a za přiznání viny trest o třetinu snížil na osm let. „Přiznal, že čin nespáchal z žádného jiného důvodu než kvůli penězům,“ řekl soudce podle SCMP. Mladíka označil za člověka, kterému jde jen o peníze, a jeho vůli ke změně za sporné. Útok podle něj ženě způsobil celoživotní následky a bolest a trauma, kterými prošla, si podle něj nelze ani představit.
Kdo si útok objednal a proč, ze zpráv ze soudní síně nevyplývá. Kew podle SCMP nikdy nevysvětlil, proč si vybral právě tuto ženu, a u soudu nezaznělo ani to, jestli ji vůbec znal. Ve vězení tak zatím sedí jen ruka, která kyselinu vychrstla. Za necelých třicet tisíc korun poznamenal na celý život ženu na dovolené, zatímco ten, kdo mu práci zadal, zůstává zatím ve stínu.
Zdroje: South China Morning Post, The Standard, The Standard (2025), VnExpress International