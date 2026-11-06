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Po příjemném setkání s přáteli se chystala domů. O pár minut později jí nečekaný útok změnil život naruby

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Hongkong láká turisty mrakodrapy, nákupy a ulicemi, na kterých je skoro v každou hodinu plno lidí. Žena ze Singapuru sem v červnu přijela za přáteli a po jednom ze setkání se chystala nastoupit do auta. Netušila, že místo, kde zrovna stojí, si už několik dní předtím pozorně prohlížel mladík, kterému za jediný úkol slíbili peníze. Během pár vteřin se jí změnil život a teprve teď, po více než roce, o případu rozhodl soud. Jedna důležitá otázka ale v soudní síni nezazněla.
Po příjemném setkání s přáteli se chystala domů. O pár minut později jí nečekaný útok změnil život naruby

Po příjemném setkání s přáteli se chystala domů. O pár minut později jí nečekaný útok změnil život naruby

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:44

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