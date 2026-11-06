„Kortizolové břicho“ je všude. Jenže břicho ti hladinu kortizolu opravdu nezměří

Jenže přestože stres, kortizol a ukládání tuku spolu skutečně určitým způsobem souvisejí, internet z komplikovaného systému vytvořil diagnózu podle fotografie břicha. A takhle jednoduché to není.
Kortizol opravdu není padouch
Kortizol je hormon, bez kterého bys nechtěla žít. Podílí se na reakci organismu na zátěž, metabolismu, krevním tlaku a řadě dalších procesů. Problém není jeho existence.
Skutečně patologicky vysoká hladina kortizolu po delší dobu může nastat například u Cushingova syndromu, který je spojen s charakteristickým souborem příznaků včetně přibírání převážně v oblasti trupu, kulatějšího obličeje, svalové slabosti, snadného vzniku modřin a širokých fialových strií. Diagnóza ale patří do ordinace a stojí na vyšetření – nikoli na tom, že máš bříško.
A co běžný chronický stres?
Tady už začíná být příběh méně čistý. Dlouhodobý stres může ovlivňovat chuť k jídlu, spánek, chování i hormonální regulaci. Odborné přehledy popisují možné propojení stresové osy, glukokortikoidů, apetitu a obezity.
Jenže když vědci sledovali vztah stresu a změn adiposity v dlouhodobých studiích, výsledky nebyly jednotné. Meta-analýza longitudinálních studií zjistila, že většina jednotlivých analýz žádný významný vztah mezi stresem a adipositou nenašla; tam, kde se vztah objevil, byl celkový efekt malý.
Takže: stres může k přibírání přispívat.
Ale: „máš tuk na břiše, tudíž máš vysoký kortizol“ není diagnóza.
Problém může být mnohem méně exotický
Představ si poslední tři měsíce. Spíš šest hodin. Od rána běžíš. Na oběd není čas, takže odpoledne dorazí hlad. Večer konečně sedíš a jídlo je nejrychlejší způsob, jak získat deset minut úlevy. Na pohyb nemáš energii. Pak se váha pohne nahoru. Je opravdu nutné vysvětlovat všechno poruchou hormonu?
Chronický stres může ovlivňovat hmotnost také přes chování, které kolem něj vzniká. Méně spánku, méně pohybu, více energeticky bohatého jídla, nepravidelný režim. A právě tahle obyčejná cesta je často méně sexy než „kortizolové břicho“, protože se na ni hůř prodává detox.
Snižovat stres má smysl. Jen ne proto, že za tři dny rozpustí spodní břicho
Jestli jsi dlouhodobě ve stresu, pracovat s ním má smysl bez ohledu na váhu. Spánek. Pohyb. Hranice. Terapie, pokud ji potřebuješ. Méně permanentního přetížení. Ale nečekej, že dechové cvičení samo vytvoří kalorický deficit a cíleně odstraní tuk z pasu.
Stres management není spalovač tuku. Je to součást péče o organismus, který nemusí žít permanentně v poplachu. A to je samo o sobě dost dobrý důvod.
FAQ
Existuje skutečný nadbytek kortizolu, který způsobuje přibírání?
Ano. Například Cushingův syndrom je zdravotní stav spojený s dlouhodobě vysokými hladinami kortizolu a charakteristickými příznaky. Je ale relativně specifický a diagnostikuje se lékařsky.
Poznám vysoký kortizol podle břicha?
Ne. Rozložení tuku samo o sobě není diagnostický test kortizolu.
Pomůže „cortisol detox“?
Pro komerční detoxikační režimy, které údajně resetují kortizol a cíleně odstraňují břišní tuk, nemáme solidní klinický důkaz.
Upozornění: Pokud máš kromě výrazných změn hmotnosti další příznaky, jako jsou svalová slabost, snadná tvorba modřin, nápadné široké strie, změny cyklu či jiné zdravotní potíže, řeš situaci s lékařem. Článek nenahrazuje hormonální vyšetření.
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Zdroje: NIDDK – Cushing’s Syndrome [1], Hewagalamulage et al. – Stress, cortisol, and obesity [2], Wardle et al. – Stress and adiposity: a meta-analysis of longitudinal studies [3], img ai generated