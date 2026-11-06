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„Kortizolové břicho“ je všude. Jenže břicho ti hladinu kortizolu opravdu nezměří

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Stačí otevřít sociální síť. Jsi unavená? Kortizol. Budíš se ve tři ráno? Kortizol. Nemůžeš zhubnout z břicha? Samozřejmě kortizol. A než video skončí, někdo ti zpravidla nabídne prášek, kapky nebo desetidenní „cortisol reset“.
„Kortizolové břicho“ je všude. Jenže břicho ti hladinu kortizolu opravdu nezměří

„Kortizolové břicho“ je všude. Jenže břicho ti hladinu kortizolu opravdu nezměří

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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