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Víkend bude slunečný, zaprší až příští týden

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Počasí v Libereckém kraji slibuje na víkend sice poměrně nízké teploty, ale slunečné počasí. Teploty k ránu klesnou i pod minus tři stupně, přes den se pak vyšplhají k osmi stupňům. Srážky podle meteorologů přijdou až příští týden.
Víkend bude slunečný, zaprší až příští týden

Víkend bude slunečný, zaprší až příští týden

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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