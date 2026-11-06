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Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky

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Po několika letech se stane ozdobou vánočního Horního náměstí v Olomouci smrk stříbrný. Čtrnáct metrů vysoký strom ještě roste v Pasece, do centra města by měl dorazit příští neděli. Slavnostní rozsvícení pak nastane o týden později, kdy se odhalí i jméno zeleného symbolu Vánoc na Hané.
Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky

Olomoucké Vánoce ozdobí mohutný smrk. Na Horní náměstí poputuje z Paseky

Zdroj: mapy.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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