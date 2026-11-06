Pražané se musí o víkendu připravit na dopravní komplikace. Od pátku se přesouvají i autobusové zastávky

Pražané se musí o víkendu připravit na dopravní komplikace. Od pátku se přesouvají i autobusové zastávkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pražané se musí o víkendu připravit na dopravní komplikace. Od pátku se přesouvají i autobusové zastávkyZdroj: Magnific
Článek byl publikován 06.11.2026 08:26
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