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Žravé řezy jsou sladkým překvapením pro celou rodinu: Recept, který si brzy zapíšete mezi své oblíbené

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Dlouho jsem kolem žravých řezů jen chodila a říkala si, že na ně jednou dojde. Když jsem je konečně udělala doma s mandarinkovým kompotem, zakysanou smetanou a lehkým piškotem, bylo jasno už po prvním plechu. Jsou svěží, poměrně snadné na přípravu a nejvíc jim sluší pár hodin v lednici, kdy krém i želé pěkně zpevní.
Obrázek k receptu na Žravé řezy jsou přesně ten moučník, který upečete jednou a rodina ho bude chtít znovu

Obrázek k receptu na Žravé řezy jsou přesně ten moučník, který upečete jednou a rodina ho bude chtít znovu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Žravé řezy jsou přesně ten moučník, který upečete jednou a rodina ho bude chtít znovu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 00:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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