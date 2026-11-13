Žravé řezy jsou sladkým překvapením pro celou rodinu: Recept, který si brzy zapíšete mezi své oblíbené

Žravé řezy jsem dlouho odsouvala. Vždycky jsem na ně narazila, řekla si, že někdy příště, a zase z toho sešlo. Až jednou odpoledne zůstaly ve spíži dvě plechovky mandarinek, doma byla chuť na něco sladkého a moc důvodů čekat už ne. Tyhle řezy s jemným piškotem, krémem ze zakysané smetany a šlehačky a s mandarinkovým želé nahoře jsou svěží, nekomplikované a nejlepší ve chvíli, kdy se jim dopřeje pořádné vychlazení.
Líbí se mi na nich, že nevypadají jako lehký
, ale při jídle těžké nejsou. Piškot tvoří jen tenký základ, víc prostoru dostane dezert lehký smetanový krém a ovoce. Chlazení bych u nich nešidila. Když si řezy pár hodin odpočinou v lednici, krájí se podstatně líp a vrstvy se tolik neposouvají.
Můj tip zní: Mandarinky po slití nenechte jen tak okapat „na oko“. Dejte jim chvíli. Když zůstanou příliš mokré, želé po nich snadno ujíždí a horní vrstva pak nevypadá tak čistě. Recept na svěží žravé řezy s mandarinkami
Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu Těsto 4 ks vejce 120 g cukru krystal 1 balení vanilkového cukru 1 lžička citronové kůry z bio citronu 120 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva Krém 2 kelímky smetany ke šlehání 2 kelímky zakysané smetany 2 až 4 lžíce moučkového cukru podle chuti Ovocná vrstva 2 plechovky mandarinkového kompotu Želé 2 balení vanilkového pudinku 2 lžíce cukru krystal šťáva z obou plechovek mandarinek doplněná vodou do 750 ml Postup přípravy žravých řezů mandarinkami a želé
1. Vejce rozklepněte do mísy a vyšlehejte je s cukrem krystal a vanilkovým cukrem do světlé pěny. Nechte tomu pár minut. U piškotu se tahle část nevyplatí odbýt, protože právě našlehaná vejce mu dají lehkost.
2. Do pěny vmíchejte citronovou kůru. Potom přidejte prosátou polohrubou mouku promíchanou s práškem do pečiva a zapracujte ji stěrkou, opatrně a bez zbytečného míchání navíc.
3. Těsto rozetřete na plech s pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C zhruba 15 až 20 minut, dokud povrch lehce nezezlátne. Hotový korpus nechte úplně vychladnout, ne jen zchladnout na povrchu.
4. Zatím slijte mandarinkový kompot. Šťávu nalijte do odměrky, bude se hodit na želé, a mandarinky nechte opravdu dobře okapat.
5. Smetanu ke šlehání vyšlehejte dotuha. Vedle v míse rozmíchejte zakysanou smetanu s moučkovým cukrem podle chuti a potom do ní zlehka vmíchejte ušlehanou smetanu.
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6. Hotový krém rozetřete na studený piškot. Vyplatí se zajet pečlivě až do rohů, protože právě tam se při krájení umí vrstvy nepěkně trhat. Na krém rozložte mandarinky
7. Nemusí z toho být cukrářská práce na pravítko, ale rovnoměrné rozložení se pak pozná při porcování. Foto: Cooky.cz, Mandarinky rovnoměrně rozložte na krém.
8. Do hrnce nalijte šťávu z kompotu doplněnou vodou do 750 ml. Přisypte vanilkové pudinky a cukr krystal a za stálého míchání uvařte hustší želé.
9. Želé krátce míchejte mimo prudký var a nechte ho trochu zchladnout. Nemá být vařící, ale pořád musí téct. Potom ho opatrně nalijte na mandarinky a rozetřete po celé ploše. Foto: Cooky.cz, Želé nechte malinko zchladnout a rozlijte jej po celé ploše koláče.
10. Plech uložte do lednice nejméně na 2 hodiny. Řezy podávejte dobře vychlazené. Do druhého dne v lednici bez problémů vydrží a mně osobně chutnají tehdy ještě o něco víc. Foto: Cooky.cz, Řezy krájejte a podávejte dobře vychlazené. Mandarinky, smetana a piškot jako stará dobrá jistota Chcete-li hladší krém, oslaďte nejdřív jen zakysanou smetanu a šlehačku vmíchejte až potom. Cukr se v krému rozptýlí rovnoměrněji. Piškot zbytečně nepřepékejte. Jakmile je pružný a lehce zlatý, stačí. Po vychlazení by jinak mohl působit sušší. Na krájení si vezměte ostrý nůž a mezi řezy ho otírejte. Vrstvy zůstanou čistší a řezy budou vypadat upraveněji. Na těchto řezech je dobře vidět, proč se podobné moučníky v domácích kuchyních drží tolik let. Mandarinky z kompotu se dají koupit kdykoli během roku, piškot nestojí mnoho a krém ze zakysané smetany není tak hutný jako máslové náplně. Hodí se tedy i po obědě ke kávě, když člověk nechce na stůl dávat nic těžkého.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková