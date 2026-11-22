Na začátku adventu voní, ale do Štědrého dne z něj na rohožku padá jedna jehlička za druhou. Takový osud potká leckterý věnec na vchodových dveřích. Proutěný koš plný chvojí a šišek vypadá bohatěji a s trochou péče vydrží déle.
Proč věnec na dveřích usychá
Chvojí na klasickém věnci je navázané na korpusu, takže po uříznutí nemá odkud brát vodu. Koš na dveře to řeší vlhkou aranžovací hmotou. Větve zapíchnuté do ní mají zdroj vody, a proto déle zůstanou svěží a méně opadávají. Funguje to ovšem jen tehdy, když hmotu průběžně udržujete vlhkou a vodu pravidelně doléváte, protože vyschlá hmota větvím už nic nedá.
Stačí proutěný nebo podobný koš s pevným uchem, za které ho pověsíte na háček. Do hloubky pojme víc zeleně i ozdob než plochý věnec, a proto působí slavnostněji. Výplň navíc snadno obměníte podle ročního období.
Koš z blogu Thistle Key Lane ukazuje hotový výsledek na vchodových dveřích: dlouhé jehličnaté větve, pár šišek a kostkovanou mašli. Embed: Pinterest / Botanic Bleu. Jedle vydrží, smrk opadá Přečtěte si také: Instaloval tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky: první účet za elektřinu ukázal, jestli se investice vyplatila
O trvanlivosti rozhoduje už výběr větví. „Nejlépe je na tom jedle. Nejrychleji naopak […] ztrácí jehličí obyčejný smrk ztepilý,“ uvedl pro Deník Jaromír Nedbal ze Střední lesnické školy v Hranicích na Moravě.
Stejně dobře jako jedle drží jehličí i borovice. Floristé mezi trvanlivou zeleň řadí i douglasku, cypřišky a zimostráz, které koši dodají pestrost.
Větve z lesa si nelámejte
Lesní zákon dovoluje v cizím lese sbírat pro vlastní potřebu jen lesní plody a suchou klest ležící na zemi. Lámání nebo řezání čerstvých větví považuje za poškozování stromů a postihuje ho jako přestupek. Výjimku může dát jen vlastník lesa.
Přečtěte si také: Profesorka angličtiny: Nestačí jazyku rozumět, musíme se naučit i mluvit
Chvojí proto stříhejte na vlastní zahradě, a to spodní větve, aby dřevina neutrpěla. Jinak ho kupte tam, kde se chvojí prodává, nebo se domluvte s vlastníkem lesa.
Čerstvé chvojí do koše si nastříhejte ze spodních větví na vlastní zahradě, nebo ho kupte. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels. Deset kroků k hotovému koši
Na živé větve potřebujete zelenou hmotu pro živé rostliny, protože hmota pro suchou vazbu vodu neudrží. V listopadu 2026 se kostka v hobbymarketech prodává za desítky korun. Dál si připravte:
koš s pevným uchem, fólii nebo nízkou misku, šišky a ozdoby, třeba sušené plátky pomeranče nebo tyčinky skořice, tenký drátek, nůžky a stuhu, pevný háček na dveře. Přečtěte si také: Jak často je třeba prát povlečení, polštáře a čistit matrace?
Pak postupujte takto:
Den předem dejte větve se zastřiženými konci aspoň na 8 hodin do kbelíku s vodou na chladné místo, jak doporučuje New York Botanical Garden. Hnědé a polámané kousky rovnou odstřihněte. Z konců, které půjdou do hmoty, otrhejte jehličí. Koš vyložte fólií nebo do něj vložte misku, aby voda nepromáčela koš a neodkapávala. Hmotu položte na hladinu a nechte ji klesnout vlastní vahou. Podle výrobce OASIS nasákne zhruba za 2 minuty a ve vodě by neměla zůstat déle než 20 minut. Hotová je ve chvíli, kdy klesne. Pod vodu ji netlačte a nepolévejte ji shora. Podle výrobce se hmota chová jako houbička, která se musí napít sama: po násilném potopení v ní zůstane vzduch a větve zapíchnuté doprostřed by byly na suchu. Nasáklou hmotu pak vložte do koše. Nejdelší větve dejte dozadu a k bokům, aby koš získal výšku i šířku. Kratší větve dejte dopředu a do mezer, dokud hmota nezmizí pod zelení. Kolem základny šišky omotejte drátek a jeho konce zapíchněte do hmoty nebo připevněte k větvi. Stejně pevně uchytíte i ostatní ozdoby, aby při pohybu dveří nic nepadalo, a nakonec uvažte mašli. Prohlédněte si koš zepředu z odstupu. Kde prosvítá hmota nebo zeje mezera, přidejte větvičku. Nasáklá hmota přidá koši znatelnou váhu, proto ho při přenášení podepírejte zespodu a před zavěšením si ho potěžkejte v ruce. Zvolte háček, který takovou zátěž unese, a vyzkoušejte, zda koš při otevírání dveří nenaráží do zárubně. Péče během prosince
Hmota nesmí vyschnout, proto do ní podle potřeby dolévejte vodu a chvojí občas zlehka postříkejte vodou z rozprašovače. Nejvíc chvojí svědčí chladné dveře, na které nepeče slunce a kam nefouká teplo z chodby. Takto koš vydrží zhruba celý prosinec. Výhodou koše je, že se dá opravovat: když jedna větvička zhnědne, vyměníte ji za čerstvou a zbytek aranžmá zůstane, jak je.
Koš se dá během prosince doplňovat i dalšími ozdobami, jako tady vánočními koulemi, bobulemi a kostkovanou mašlí. Embed: Pinterest / Maria Elena Llanes. Přečtěte si také: Máte v šuplíku starý telefon? Vybrali jsme modely, které se prodávají za tisíce Kč
Drobky hmoty ani vodu z ní po svátcích nesplachujte do dřezu a nevyhazujte je ani do kompostu či na záhon. Studie RMIT University z roku 2019 zjistila, že klasická zelená hmota se rozpadá na mikročástice, které v pokusech pozřeli vodní bezobratlí, a u některých druhů se pak projevil stres.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Instaloval tepelné čerpadlo bez fotovoltaiky: první účet za elektřinu ukázal, jestli se investice vyplatila.
Kdo se hmotě chce vyhnout, může větve v koši hustě vrstvit, nebo je zapíchat do hlíny.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289, https://www.denik.cz/dum-a-byt/adventni-venec-vyroba.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/nenechte-se-napalit-vanocni-vence-a-svicny-casto-jen-lakaji-na-kyc-a-nekvalitu-34158.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-poznate-klest-a-co-si-vlastne-smite-z-lesa-odnest-domu-35234.html, https://www.sciencedaily.com/releases/2019/12/191210111651.htm, https://libanswers.nybg.org/faq/222995, https://b2b.fleurop.ch/en/s/care-tips-advent-wreaths-candles, https://www.cottageonbunkerhill.com/simple-steps-to-a-natural-winter-door-basket/, https://gardeningknowhow.com/garden-how-to/projects/make-christmas-hanging-baskets.htm, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/307522-chcete-si-v-lese-narezat-jmeli-a-chvoji-hrozi-vam-pokuta, https://www.hornbach.cz/p/oasis-florex-aranzovaci-hmota-pro-zive-rostliny/8592585/, https://www.oasisfloralproducts.com/blogs/ideas/how-and-why-to-use-floral-foam, https://primainspirace.cz/category/dekorace/kos-s-chvojim-na-dvere/