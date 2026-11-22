„Na Vysočině máme spoustu šikovných a pracovitých lidí, kteří už dokázali, a ještě určitě dokážou velké věci. Často jsou známí po celém světě, svou každodenní prací pomáhají lidem přímo u nás v kraji nebo nám dělají život bohatší. A všichni mají jedno společné. Za jejich úspěchy stojí roky poctivé práce, odhodlání a vytrvalosti. Jsem hrdý na to, že právě s Vysočinou jsou jejich životní příběhy spojené. Dnes jsme měli příležitost jim za jejich práci poděkovat a ukázat, že si jejich úspěchů vážíme,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla.
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina jsou udělována již od roku 2008. Kamenná medaile je nejvyšším oceněním a patří osobnostem s mimořádnými dlouholetými zásluhami. Skleněná medaile oceňuje mimořádné činy nebo dlouholetou práci ve prospěch kraje a dřevěná osobnosti, které svými úspěchy šíří dobré jméno Vysočiny a inspirují ostatní.
Kamenná medaile
Kamennými medailemi byli letos oceněni Josef Mathias Minařík, Jan Exnar a Alena Matějka.
Josef Mathias Minařík
Josef Mathias Minařík je malíř, jehož tvorba vyobrazuje krajinu Železných hor, řeku Doubravu a místa, kde vyrůstal. Jeho obrazy byly vystaveny již na šedesáti místech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ze zchátralé bývalé fary v Heřmani u Jeřišna vytvořil galerii zvanou Galerie mého života.
Jan Exnar
Jan Exnar, narozen v Havlíčkově Brodě, je výrazná osobnost českého sklářského umění. Proslavil se monumentálními skleněnými plastikami inspirovanými vesmírem. Jeho tvorba je zastoupena ve významných sbírkách v Česku i v zahraničí a vystavoval po celém světě. Jeho dílo je možné vidět například v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě.
Alena Matějka je sochařka z Kamenice nad Lipou. Vytváří plastiky ze skla, žuly a mramoru. Její dílo je zastoupeno ve sbírkách nejen v Evropě, ale i v Americe a Asii. Se svým manželem připravuje expozici pro nové muzeum skla v Clam-Gallasově paláci.
Skleněná medaile
Skleněnou medaili tento rok získali Jaroslav Pilný, Kateřina Hebelková a Beata Parkanová.
Jaroslav Pilný
Jaroslav Pilný je primář ortopedického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Je jedním z předních českých odborníků na chirurgii ruky a zápěstí. Je vyhledáván pacienty z celé republiky a spolupracuje i s vrcholovými sportovci včetně rychlobruslařky Martiny Sáblíkové.
Kateřina Hebelková je česká operní pěvkyně, která působí na významných evropských scénách. Mezi místa, kde vystupovala patří například Berlín, Mnichov nebo pražské Národní divadlo. Jihlavská rodačka je držitelkou spousta ocenění. Vítězství si vysloužila například v operní kategorii Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.
Ocenění za Beatu Parkanovou převzal dramaturg a producent Přemysl Martinek.
Beata Parkanová je režisérka, spisovatelka a scénáristka narozená v Třebíči, dětství trávila ve Velkém Meziříčí a v Jihlavě dospívala. Za svůj film Slovo, její druhý celovečerní film, získala v roce 2022 cenu za nejlepší režii na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Její film Světýlka se promítal i v Americe. Je jí blízká i divadelní scéna a od konce roku 2025 je pražské divadlo Viola pod jejím vedením.
Dřevěná medaile
Dřevěná medaile letošní rok patří Lukáši Tomkovi, Tomáši Weberovi a Andree Klementové.
Lukáš Tomek
Lukáš Tomek je ilustrátor pocházející z Nového Města na Moravě. Pod pseudonymem Luke Tomski je se svými jedinečnými ilustracemi známý po celém světě. Podílel se například na doprovodných ilustracích k filmu Grandhotel Budapešť. Spolupracoval se sportovní stanicí Eurosport a ilustruje cestopisy Ladislava Zibury. Z Vysočiny se svou manželkou posílá své plakáty do celého světa.
Tomáš Weber je jedním z výrazných talentů nastupující generace českých herců. Havlíčkobrodský rodák hrál v oscarovém filmu Na západní frontě klid, objevil se ve snímku Vlny Jiřího Mádla a minulý rok ztvárnil hlavní roli ve filmu Zlatovláska. V Havlíčkově Brodě pravidelně spojuje předpremiéry svých filmů s dobročinnými aktivitami.
Andrea Klementová
Andrea Klementová je třebíčská plavkyně patřící mezi nejúspěšnější české reprezentantky v zimním plavání. Z mezinárodních šampionátů domů pravidelně přiváží medaile. V sezoně 2025/2026 obsadila historické třetí místo v celkovém hodnocení Světového poháru žen a ze závodů v Argentině letos v srpnu přivezla osm zlatých a dvě stříbrné medaile. Přeplavala kanál La Manche i kalifornský průliv Catalina a plánuje obeplavat Manhattan.
Autorem výtvarné podoby nejvyšších krajských ocenění je havlíčkobrodský sochař Radomír Dvořák. Kamenné medaile vznikají ručním opracováním mrákotínské žuly v kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou, skleněné vyrábějí studenti Akademie Světlá nad Sázavou a dřevěné vytváří sám autor Radomír Dvořák ze dřeva jeřábu ptačího. Jejich výtvarné motivy propojují historii, přírodu a tradiční řemesla Vysočiny.