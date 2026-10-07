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Vyzkoušeli jsme nové kryty Peak Design Mobile pro iPhone 18 Pro

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Značka Peak Design se zaměřuje na výbavu pro cestovatele, kreativce a dobrodruhy a nabízí ve svém portfoliu celou řadu batohů, zavazadel a pouzder. Právě pro...
Vyzkoušeli jsme nové kryty Peak Design Mobile pro iPhone 18 Pro

Vyzkoušeli jsme nové kryty Peak Design Mobile pro iPhone 18 Pro

Zdroj: Peak Design Mobile; zdroj: Dotekománie
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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