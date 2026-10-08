Smutná proměna Mirka Topolánka: Bývalý premiér je dnes kvůli nejtěžšímu boji v životě k nepoznání

Mirek Topolánek dnes vede úplně jiný boj než v době, kdy stál v čele české vlády. V 70 letech se léčí s rakovinou slinivky, která metastázovala do plic.
Ještě před několika lety patřil k nejvýraznějším tvářím české politiky a jeho jméno bylo spojeno hlavně s vládními krizemi, ODS a energetikou. Dnes se o někdejším premiérovi mluví hlavně v souvislosti s těžkou nemocí, o níž se rozhodl otevřeně hovořit. Jeho veřejná vystoupení přitom ukazují člověka, který se ani během léčby nechce vzdát běžného života.
Zpráva, která změnila jeho pohled na život
Topolánek svou diagnózu zveřejnil na podzim roku 2025. Od té doby popisoval chemoterapii i každodenní fungování s vážným onemocněním. Na jaře letošního roku dokonce věřil, že se jeho stav zlepšil. Následně však přišla informace, že se nádorové onemocnění rozšířilo také do plic. Léčba se přitom postupně podepsala i na jeho vzhledu. Výrazně zhubl a před dalším kolem chemoterapie si nechal oholit hlavu, protože věděl, že by při léčbě přišel o vlasy.
V rozhovoru pro Studio N popsal svou aktuální situaci otevřeně a bez snahy ji zlehčovat. Zároveň zdůraznil, že se stále snaží zůstávat aktivní. „Včera jsem byl v gymu, odpoledne jsem hrál tenis, dnes jdu na fyzio a v sobotu jdu hrát golf,“ uvedl. Nemoc se stala zásadní součástí jeho každodennosti, zároveň se ale nesnaží, aby určovala úplně všechno. Pokračuje ve veřejných aktivitách a o své zkušenosti mluví i proto, aby upozornil na problém, který se týká samotné podstaty rakoviny slinivky.
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Z vlastní zkušenosti vznikl nadační fond
S nemocí se u Topolánka změnil také pohled na prevenci a výzkum. V květnu 2026 byl oficiálně zapsán Nadační fond Štěstí nestačí, jehož je Topolánek zakladatelem a zároveň předsedou dozorčí rady. Jeho cílem není léčba konkrétního pacienta, ale především podpora výzkumu a hledání způsobů, jak rakovinu slinivky odhalovat dříve.
Fond se zaměřuje na časnou diagnostiku, vývoj a ověřování nových diagnostických metod, identifikaci rizikových skupin nebo spolupráci odborníků z různých medicínských oborů. Počítá také s podporou výzkumných pobytů, stipendií a mezinárodní spolupráce. Rakovina slinivky patří mezi nemoci, u nichž bývá problémem hlavně pozdní odhalení. Příznaky mohou být zpočátku nenápadné a nemoc tak může být diagnostikována až ve chvíli, kdy je léčba výrazně složitější.
Z expremiéra se stal jeden z hlasů za včasný záchyt
Topolánek tak svou zkušenost postupně proměňuje v širší veřejné téma. Nechce podle svých slov spoléhat na zázračná řešení, ale na výzkum, lepší diagnostiku a hledání způsobů, jak nemoc zachytit v době, kdy je ještě možné účinně zasáhnout. Jeho současná podoba proto není jen otázkou toho, jak se změnil vzhled bývalého premiéra. Mnohem výraznější proměnou prošel jeho životní pohled. Člověk, který byl dlouhá léta zvyklý řešit politické a ekonomické konflikty, dnes otevřeně přiznává, že stojí před protivníkem, kterého nelze porazit politickým rozhodnutím. Přesto se nebojí říkat stále své názory, jako třeba nedávno, kdy kritizoval Andreje Babiše, jak jsme psali na SvětěKreativity.cz.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů sociální síť X Filipa Titlbacha, Nadační fond Štěstí nestačí, Wikipedie
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