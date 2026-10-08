Cena mobilních dat klesla o 60 % za čtyři roky, ale nejlevnější tarif paradoxně zdražuje. ČTÚ zveřejnil čísla

Český telekomunikační úřad v září 2026 zveřejnil trojici dokumentů, které mapují vývoj cen a trhu elektronických komunikací v letech 2021–2025 a nabízejí predikci do roku 2028. Klíčové zjištění zní paradoxně jen na první pohled: průměrná maloobchodní cena za skutečně spotřebovaný gigabajt na celém trhu klesla o 61,7 %, tedy o více než 60 %. Jenže nejlevnější ceníkový tarif s neomezeným voláním, SMS a neomezenými daty za stejnou dobu zdražil o 200 Kč měsíčně, tedy o třetinu. Jde o dvě zcela odlišné veličiny a právě jejich záměna vytváří dojem, že něco nesedí.
Proč může gigabajt zlevňovat a paušál zdražovat zároveň
Cena za 1 GB, kterou ČTÚ počítá, je přepočtená hodnota: celkové tržby operátorů z mobilních dat vydělené objemem skutečně přenesených gigabajtů. Čím více dat lidé spotřebují, tím nižší vychází jednotková cena, i kdyby se na faktuře nezměnilo vůbec nic. A spotřeba roste rychle: průměrná měsíční spotřeba na datovou SIM dosáhla v roce 2025 hodnoty 15,1 GB.
Tarif je naproti tomu fixní měsíční balíček. Zákazník platí jednu částku za neomezené minuty, SMS a určitý objem dat nebo neomezená data. S reálnou spotřebou se jeho účet nemění. Do ceny tarifu se navíc promítají věci, které s objemem přenesených dat přímo nesouvisejí: rychlostní parametry, investice do sítí, energie, mzdy a technologie. V roce 2025 podnikatelé v elektronických komunikacích utržili 124,8 miliardy korun a do sítí a služeb investovali 21,7 miliardy.
Paradox tedy mizí ve chvíli, kdy si vedle sebe položíte cenu za skutečně spotřebovaný gigabajt a ceníkovou cenu fixního balíčku. Jedno klesá, protože rychle roste spotřeba dat. Druhé může růst, protože operátoři prodávají komfort, rychlost a neomezené služby a do cen promítají své náklady i vývoj nabídky.
Dva benchmarky, dvě čísla
ČTÚ ve své zprávě o vývoji cen sleduje nejlevnější tarif ve dvou variantách a výsledky se výrazně liší:
- Neomezená data (neomezené volání + SMS + neomezená data): cena vzrostla z 599 Kč na 799 Kč měsíčně včetně DPH, tedy o 33,4 %.
- 12 GB dat (neomezené volání + SMS + 12 GB): cena vzrostla z 599 Kč na 699 Kč, tedy o 16,7 %.
Rozdíl je podstatný. U neomezených dat se zdražení promítá i do rychlosti: v roce 2021 nabízel nejlevnější neomezený tarif (Vodafone Neomezený Basic) stahování pouhé 2 Mbit/s, v roce 2025 už nejlevnější varianta (Vodafone BezLimitu M) nabízí 8 Mbit/s. Zákazník tedy za vyšší cenu dostává čtyřnásobnou rychlost. U 12GB benchmarku zpráva explicitní rychlost neuvádí, takže přímé srovnání tam udělat nelze.
Za pozornost stojí i to, že průměrná spotřeba 15,1 GB na datovou SIM už 12GB tarif přesahuje. Dvanáct gigabajtů tedy dnes pokryje méně než průměrnou spotřebu a tlak na přechod k vyšším datovým balíčkům roste.
Česko v Evropě: mobil drahý, pevný internet levný
Mezinárodní srovnání, které ČTÚ opírá o data Evropské komise a metodiku ITU, ukazuje dvě tváře českého trhu. U mobilních služeb se Česko v rámci 38 zemí OECD pohybovalo v letech 2021–2025 mezi 15. a 21. místem u košů s neomezeným voláním a datovým limitem. U nejnižšího koše (300 hovorů, 80 SMS, 1 GB) to bylo ještě horší, mezi 32. a 36. místem. Evropská komise řadí Česko ve většině spotřebních košů mobilních služeb mezi země s vyšší cenovou úrovní.
U pevného internetu je situace opačná. ČTÚ výslovně uvádí, že ceny služeb poskytovaných v pevném místě jsou v Česku v rámci EU podprůměrné a dlouhodobě patří spíše k levnějším. Zajímavý kontrast: mobilní data zlevňují, ale pořád jsme v Evropě relativně drazí; pevný internet je naopak relativně levný, ale o tom se tolik nemluví.
Co čekat do roku 2028
ČTÚ v predikci nepočítá s dramatickým zlevněním ceníkových tarifů. Bez vstupu nového silného hráče na trh očekává spíš evoluční vývoj: průměrná měsíční útrata na SIM (ARPU) má vzrůst z 259 Kč v roce 2025 na 283 Kč v roce 2028, tedy o 9,3 %.
Na sítích se ale změní hodně:
- 5G tvořilo v roce 2025 celkem 35 % mobilního datového provozu. Do roku 2028 má jeho podíl narůst na 61 % a na přelomu let 2027 a 2028 by měl objem dat v 5G poprvé překonat 4G.
- Optika měla v pevném internetu podíl 25 %, těsně za Wi-Fi s 26 %. Už v roce 2026 by se měla stát dominantní technologií. Počet FTTH/B přípojek má do roku 2028 vzrůst z 1,07 milionu na 1,47 milionu, pokrytí domácností optikou z 44,8 % na 60,5 %.
- xDSL naopak klesne z 0,96 milionu na 0,79 milionu přístupů.
Sektor telekomunikací navíc funguje jako tlumič inflace. V roce 2025 vzrostly ceny v odvětví pošt a telekomunikací meziročně jen o 0,5 %, zatímco celková inflace činila 2,5 %. Za celé období 2021–2025 stoupla cenová hladina sektoru o 6,5 %, v celé ekonomice o 33,7 %.
Co si z toho vzít prakticky
Kdo chce vědět, jestli platí víc, než musí, může svůj tarif porovnat v oficiálním srovnávači ČTÚ, kam operátoři povinně vkládají aktuální nabídky. U pevného internetu je ale dostupnost na konkrétní adrese jen orientační a je potřeba ji ověřit přímo u operátora.
Plošné zlevnění mobilních paušálů data ČTÚ neslibují. Kdo je bez závazku a platí víc než za srovnatelnou nabídku na trhu, má silnější argument řešit změnu teď, než čekat na pokles, který nemusí přijít. Levnější gigabajt totiž neznamená levnější paušál a operátoři nemají důvod tento rozdíl měnit, dokud jim to trh dovolí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman