Prezident nepůjde volit, první dáma jejich průšvih geniálně otočila: Na vině je prý stát a lidé se bouří

Eva Pavlová se vložila do sporu ohledně voleb. Když napsala, že stát lidem nenabídl pružnější způsob hlasování, trefila se do černého.
Má prezident právo nejít k volbám? Samozřejmě. Měl by si ale takové právo jako hlava státu vždycky také dopřát? To už je podle nás v redakci In-Lifestyle poněkud jiná otázka. První dáma na Instagramu připomněla, že stát letos vůbec poprvé pevně určil termín komunálních voleb zákonem. Podle ní nicméně neudělal nic pro to, aby mohli lidé hlasovat trošku flexibilněji, třeba ze zahraničí nebo z jiného místa v Česku, kde zrovna momentálně pracují, studují nebo tam prostě v daný víkend zkrátka jen jsou. Pravděpodobně tím narážela i na svého muže, který vzhledem k soukromé zahraniční cestě oznámil, že se voleb nezúčastní.
V jednom bodě má pravdu. Celý problém tím ale neřeší
Když se člověk na příspěvek zaměří více, je patrné, že Pavlová ve skutečnosti smíchala dvě debaty, které spolu souvisí, ale vlastně nejsou totožné. Ta první je praktická a těžko ji jen tak zamést pod koberec. U komunálních voleb v Česku skutečně nelze hlasovat mimo místo trvalého bydliště. U senátních voleb je prostor o něco větší, protože voličský průkaz umožňuje hlasovat jinde, ovšem pouze v obvodu, kde se právě volí.
Druhá část sporu je přece jen citlivější, a podle naší redakce také důležitější. Prezident má samozřejmě stejné právo k volbám nejít jako kdokoli jiný. V Česku se hlasování nenařizuje. Hlava státu se ale nepohybuje jen v prostoru osobních práv. Každý její krok má i symbolickou váhu. Proto prezidentova soukromá cesta vzbudila ostrou odezvu. Hrad označil jeho absenci za chybu v plánování. Mnoho občanů i politiků v tom však vidělo nešťastný signál vůči voličům.
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Prezident nemusí být člověk bez jediné chyby, takovou představu má snad málokdo. Měl by ale poznat, kdy je osobní pohodlí méně důležité než veřejné gesto. Volby nejsou pouhá položka v administrativním seznamu. U prezidenta jsou i signálem pro veřejnost, že účast v nich stojí i za trochu nepohodlí.
Nejde tedy o to, upírat mu právo nevolit, ale o měřítko funkce, kterou přijal. Kdo chce být v politice morální autoritou, nemůže se vždycky chovat stejně volně jako člověk, který žádnou veřejnou roli nenese. Při každém dalším apelu směrem k voličům, aby k volbám dorazili, se mu proto může podobná absence vracet jako nepříjemný argument.
Slabina volebního systému zůstává, i když se pozornost stočila jinam
Bylo by ale příliš snadné výhradu Evy Pavlové smést ze stolu jen proto, že zazněla uprostřed sporu o prezidenta. Ta epizoda opravdu ukázala, že český volební systém má u některých typů voleb poměrně omezené možnosti hlasování mimo místo bydliště. Pevný termín bez širší možnosti hlasovat odjinud komplikuje situaci studentům, lidem na směnách i těm, kteří jsou dlouhodobě mimo místo trvalého bydliště. Lidé o jejich přístupu nyní velice vášnivě debatují.
Eva Pavlová tedy pojmenovala skutečný problém státu. Současně tím ale mimoděk připomněla, že od prezidenta veřejnost čeká víc než jen využívání stejných práv, jaká mají ostatní. U takové funkce někdy nestačí ptát se, co zákon dovoluje. Důležité je i to, co daná role unese.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Prezident nepůjde volit, první dáma kritizuje termín: Češi se hádají, zda je to v pořádku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.