Meteorologové varují Evropu před brutální zimou. Má napadnout klidně i 40 cm sněhu

Babí léto se chýlí ke konci a předpovědi začínají mluvit o sněhu. Nejvíc ho meteorologové čekají na nejvyšších štítech Alp, zatímco níž položená místa včetně Česka dostanou spíš déšť a chlad. Zatím jde o krátkou zimní epizodu na horách. Jestli z ní plyne i tuhá zima, napoví až sezonní modely, na které jsme se podívali.
Tatry zbělaly už v září
Ve slovenských velehorách přišel první zimní den už v září. Sníh tam napadl 21. září, tedy dva dny před začátkem astronomického podzimu. Horští záchranáři hlásili místy až 25 centimetrů nového sněhu a teploměr na Lomnickém štítu klesl na minus pět stupňů.
Pro samotné Tatry přitom zářijový sníh nic výjimečného není, na nejvyšších hřebenech se vločky občas ukážou i v létě. Zaskočil spíš turisty, kteří si ještě den předtím užívali teplé letní počasí. Někteří si ze sněhu vysoko na hřebenech rovnou postavili první sněhuláky sezony.
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Na řadu teď přicházejí rakouské hory. Ve čtvrtek 8. října dorazí studený vzduch nejdřív na západ země a ve druhé polovině týdne se citelně ochladí v celém Rakousku. Ve Vorarlbersku má sněžná hranice podle tamních předpovědí klesnout už ve čtvrtek k večeru zhruba na 2 000 metrů.
Ve vyšších polohách se pak sníh začne hromadit. Simon Köhldorfer, meteorolog rozhlasové stanice Ö3, odhaduje pro nejvyšší štíty na západě Rakouska vrstvu 20 až 40 centimetrů nového sněhu a slabý poprašek čeká i vrcholky na východě země. Nejvíc z toho budou mít ledovcové areály, kde už lyžaři jezdí.
Jak nízko sníh nakonec sestoupí, zatím jasné není. Meteorolog Gerhard Hohenwarter upozorňuje, že se výpočty modelů pro dny od 8. října dál výrazně rozcházejí. Pro jih Rakouska některé z nich připouštějí, že by při vydatnějších srážkách mohl sníh dostat i do nižších poloh. Za spolehlivou předpověď to ale Hohenwarter nepovažuje.
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Česko si zimu zatím užije spíš pocitově. Podle Českého hydrometeorologického ústavu vydrží slunečné a nadprůměrně teplé počasí nejspíš do středy 7. října. Ve čtvrtek přes republiku přejde studená fronta a denní maxima se o víkendu 10. a 11. října budou pohybovat kolem 11 až 16 stupňů.
Babí léto se už podle meteorologů nevrátí, i když ojedinělý teplejší den v dalších týdnech přijít může. Pro vyprahlou krajinu má změna i dobrou stránku, protože po týdnech bez srážek konečně vydatněji zaprší a místo stálého slunce přijdou přeháňky a vítr.
Po konci babího léta přinese studená fronta do Česka vydatnější déšť a ochlazení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlavní údaje z hor i z Česka shrnuje tabulka:
Oblast Termín Sníh, déšť a teploty Tatry (Slovensko) 21. září místy až 25 cm nového sněhu, na Lomnickém štítu minus pět stupňů Rakousko od čtvrtka 8. října ve Vorarlbersku sněžná hranice ve čtvrtek k večeru zhruba na 2 000 metrech, nejvyšší štíty na západě 20 až 40 cm sněhu, vrcholky na východě poprašek Česko ve čtvrtek studená fronta, víkend 10. a 11. října vydatnější déšť, o víkendu denní maxima kolem 11 až 16 stupňů Bude celá zima tak drsná? Přečtěte si také: Meteorologové varují Čechy před listopadem 2026. Bude vypadat úplně jinak, než se čekalo
Tady je dobré trochu zpomalit. Sezonní modely evropského centra ECMWF, unijní služby Copernicus i americký model CFS se shodují, že zima ve střední Evropě vyjde spíš teplejší než dlouhodobý průměr.
Výhled služby Copernicus k tomu přidává vlhčí průběh. Pro prosinec až únor počítá ve velké části Evropy s vyššími srážkami než obvykle. V nížinách to při vyšších teplotách znamená hlavně déšť, zatímco v Alpách může padat víc sněhu.
Ani mírnější zima přitom mrazy nevylučuje. Sezonní výhled popisuje zimu jako celek, takže se v něm krátké mrazivé nebo sněhové epizody ztratí a jejich termín z něj vyčíst nejde.
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Kdo v říjnu míří do Alp nebo Tater, měl by počítat s tím, že ve vyšších polohách už panují zimní podmínky. Ivan Chlebovec ze slovenské Horské záchranné služby po zářijovém sněžení doporučil v takovém počasí nevystupovat výš než k horským chatám. Na hřebenech totiž kromě sněhu hrozí i silný vítr a nízká oblačnost se špatnou viditelností. Slovenští záchranáři zároveň připomínají, že do batohu patří i v tomto období teplé a nepromokavé oblečení včetně čepice a rukavic.
Při sněžení a nízké oblačnosti radí horští záchranáři zůstat u horských chat a nevystupovat na hřebeny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Předpověď se vyplatí zkontrolovat ještě večer před odjezdem. I výhledy na pár dní dopředu se totiž mohou ještě výrazně měnit, což dobře ukazuje rozptyl modelů pro rakouské hory.
Zdroje: https://www.oe24.at/a/40-zentimeter-schnee-orf-experte-kuendigt-wettersturz-an-900120556, https://www.5min.at/oesterreich/5202610040649/schnee-nach-bis-zu-26-grad-oesterreich-steht-jetzt-vor-wetterumschwung/, https://spravy.stvr.sk/2026/09/vrcholky-tatier-sa-uz-zafarbili-do-biela-v-horach-napadol-prvy-sneh-a-teploty-klesli-pod-nulu, https://tnlive.sk/domace/clanok/1052557-niekde-uz-napadlo-25-centimetrov-snehu-tatranske-strediska-prezradili-kedy-chcu-zacat-lyzovat, https://iportal24.cz/domaci/babi-leto-ve-stredu-skonci-cesko-ceka-ochlazeni-a-dest/, https://www.meteocentrum.cz/zpravy/26100201-uz-zname-den-kdy-skonci-babi-leto-a-raz-pocasi-se-najednou-prudce-zmeni, https://snow.cz/clanek/5640-pocasi-2026-27-zima-bude-teplejsi-ale-hlavne-turbulentnejsi-nez-jindy-co-lze-vycist-z-predpovedi-a-statistiky, https://www.meteocentrum.cz/zpravy/26093000-el-nino-miri-k-historicke-sile-jestli-to-znamena-teplou-zimu-v-evrope-neni-tak-jednoduche, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/655966-evropsti-odbornici-zverejnili-prvni-vyhled-na-zimu-nebude-to-vubec-dobre, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658245-napadne-az-40-centimetru-snehu-meteorolog-predpovida-nahlou-zmenu-ve-stredni-evrope
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