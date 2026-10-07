Microsoft a Nvidia chystají společný event, který má změnit budoucnost PC. Na Windows 12 ale zapomeňte

Microsoft a Nvidia připravují společný event zaměřený na lokální umělou inteligenci a novou generaci počítačů postavených na čipu RTX Spark. Pozvánka, kterou jako první zveřejnil Windows Central, mluví o tom, „jak lokální AI utváří další kapitolu PC“. Hlavním exponátem má být Surface Laptop Ultra, stroj s až 128 GB sjednocené paměti, nativní podporou CUDA a až jedním petaflopem AI výkonu. A Windows 12? Všechny dosavadní informace míří spíše na pokračování Windows 11. Microsoft jen osm dní před eventem vydal Windows 11 verze 26H2 a žádné oficiální oznámení nového názvu systému pro rok 2026 neexistuje. Samotný event se tak podle dostupných informací soustředí především na hardware, lokální AI a další vývoj Windows.
Co přesně se 7. října odehraje
Start akce je naplánovaný na 10:00 pacifického času, tedy 19:00 středoevropského letního času. Na pódiu mají vystoupit šéf Microsoftu Satya Nadella, šéf Surface Pavan Davuluri a generální ředitel Nvidie Jensen Huang. Akce se uskuteční v San Franciscu.
Jádrem programu nemá být prezentace nového operačního systému, ale především představení další fáze počítačů s lokální AI. Microsoft Surface Laptop Ultra už poprvé představil na konci května 2026 s příslibem uvedení „později letos“. Microsoft zatím nezveřejnil všechny údaje o ceně a dostupnosti. Event 7. října tak může dodat právě to, co zatím chybí: konkrétní cenu, termín prodeje a podrobnější ukázky toho, co stroj zvládne v praxi.
Proč je RTX Spark větší zpráva než nový Windows
Čip Nvidia RTX Spark kombinuje 20jádrový procesor Grace s architekturou ARM a grafiku Blackwell RTX s až 6 144 CUDA jádry. Nabízí nativní CUDA, až 128 GB sjednocené paměti a až jeden petaflop AI výkonu v FP4. Nvidia ho navrhla pro tenké notebooky i malé stolní počítače s Windows 11, které mají zvládat lokální AI, tvorbu obsahu i hraní.
Oproti první vlně Copilot+ PC z roku 2024, která stavěla mimo jiné na procesorech Snapdragon X s NPU o výkonu 45 TOPS, je to jiný přístup:
- Výkon AI: RTX Spark nabízí až 1 petaflop FP4 AI výkonu, což je výrazně jiná výkonová kategorie než samotné NPU v prvních Copilot+ PC.
- GPU workflow: Nativní CUDA je významná hlavně pro aplikace a nástroje, které ekosystém Nvidie využívají. Neznamená to ale, že každý existující program automaticky poběží bez úprav; u Windows on Arm stále záleží na konkrétní aplikaci a její podpoře.
- Paměť: RTX Spark nabízí až 128 GB sjednocené paměti, tedy konfiguraci, která je zajímavá především pro lokální AI modely, práci s velkými projekty a náročné kreativní aplikace.
- Ekosystém: Windows on Arm se od roku 2024 výrazně posunul a RTX Spark k němu přidává plnohodnotný ekosystém CUDA, RTX a nástrojů Nvidia.
A nejde jen o Surface. Nvidia mezi připravovanými zařízeními uvádí například ASUS ProArt P16, Dell XPS 16, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Yoga Pro 9n a MSI Prestige N16 Flip AI. Surface Laptop Ultra je jedním z několika notebooků, které mají RTX Spark nabídnout.
Co to znamená pro běžného kupujícího v Česku
Česká cena Surface Laptop Ultra zatím není známá. Microsoft u současného Surface Laptopu nabízí výrazně levnější konfigurace, ale cenu modelu Ultra nelze bez oficiálního ceníku spolehlivě odhadnout. U nového stroje navíc Microsoft uvádí, že některé vlastnosti a dostupnost se mohou lišit podle regionu.
Stejná nejistota platí pro ostatní notebooky s RTX Spark. Nvidia už uvádí několik výrobců a konkrétních modelových řad, ale ceny a přesná dostupnost se budou lišit podle výrobce a trhu.
Kdo řeší kancelářský nebo školní notebook, nemusí čekat, Windows 11 26H2 je venku a dnešní stroje kvůli tomu nezastarávají ze dne na den. Kdo ale míří na lokální AI, vývoj, střih videa, 3D nebo CUDA workflow, ten by měl minimálně počkat na 7. říjen. Teprve potom bude jasnější, za kolik a kdy si Surface Laptop Ultra a další počítače s RTX Spark skutečně koupí.
Proč ne Windows 12
Microsoft 29. září 2026 spustil Windows 11 verze 26H2, aktualizaci založenou na stejném servisním základu jako předchozí verze Windows 11. U způsobilých zařízení se distribuuje pomocí malého enablement package, který aktivuje funkce už dříve doručené prostřednictvím měsíčních aktualizací. Žádný velký přechod na nový název systému se při tomto vydání nekoná.
Celý příběh eventu tak stojí na jiné tezi: budoucnost PC nemusí změnit nové číslo za slovem Windows, ale to, co běží pod kapotou. Microsoft společně s Nvidií staví na lokální AI a na počítačích, které mají část výpočtů zvládat přímo na zařízení. RTX Spark k tomu přidává CUDA, RTX, TensorRT a další technologie Nvidie a Microsoft pro něj připravuje Windows-native prostředí pro lokální AI agenty.
Funkce jako Recall ale zůstávají vázané na zařízení splňující požadavky Copilot+ PC, mimo jiné na NPU s výkonem alespoň 40 TOPS a podporu zabezpečení zařízení a Windows Hello s biometrickým ověřením.
Jak si Ultra stojí proti MacBooku Pro
Srovnání s MacBookem Pro s čipem M5 Pro/Max, který Apple představil v březnu 2026, je nevyhnutelné. Obě platformy mohou nabídnout až 128 GB sjednocené paměti a jsou zaměřené na profesionální práci a lokální AI. Surface Laptop Ultra přidává dotykový displej, HDMI, USB-A, SD slot a nativní ekosystém CUDA. MacBook Pro má až 24 hodin výdrže baterie, Thunderbolt 5 a vyspělý ekosystém macOS.
Férový verdikt ale zatím vydat nelze. U Surface Laptopu Ultra chybí finální cena a především nezávislé benchmarky ve stejných úlohách. Teprve ty ukážou, jestli kombinace Windows, RTX Spark a lokální AI nabídne v praxi dostatečnou výhodu oproti zavedeným profesionálním notebookům.
Skutečná sázka 7. října tak není v tom, jestli Microsoft ukáže další AI demo. Jde o to, jestli dokáže spojit hardware, lokální modely a Windows do balíku, který bude dávat smysl i ve chvíli, kdy uživatel vytáhne kreditní kartu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda