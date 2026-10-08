AMD oživuje legendární procesor, který už nešlo koupit. Hráči díky němu ušetří za nový počítač přes 30 tisíc korun

Poslední květnový den roku 2026 AMD v rámci veletrhu Computex oznámilo něco, co řada hráčů nečekala: Ryzen 7 5800X3D se vrací jako 10th Anniversary Edition. Procesor, který firma poprvé uvedla v dubnu 2022 jako vůbec první Ryzen s technologií 3D V-Cache, z běžné nabídky nových kusů v posledních letech prakticky zmizel. Teď je zpět, s cenou 349 dolarů, prodejním startem 25. června 2026 a jasným vzkazem: kdo má doma funkční AM4 sestavu, nemusí kvůli vyššímu hernímu výkonu kupovat celý nový počítač. Stačí vyměnit procesor. Na Alze stojí výroční edice 8 390 Kč. Hotový herní desktop srovnatelné výkonnostní třídy, třeba HAL3000 Alfa Gamer Pro s Ryzenem 7 7700, RTX 5070, 32 GB DDR5 a terabajtovým SSD, vyjde na téměř 49 000 Kč. Rozdíl přesahuje 40 tisíc korun. Úspora přes 30 tisíc tedy při takovém srovnání skutečně vychází, ale má jednu důležitou podmínku: musíte už AM4 počítač vlastnit.
Proč AMD sahá po čtyři roky starém čipu
Oficiálním důvodem je oslava deseti let platformy AM4. AMD ale zároveň oslovuje obrovskou základnu hráčů, kteří si v letech 2017–2022 postavili sestavu s DDR4 pamětmi a nemají důvod měnit desku, paměti ani další komponenty jen kvůli procesoru. Právě jim firma nabízí jeden z posledních a nejvýkonnějších herních upgradů, které lze do platformy AM4 osadit.
Výroční edice má stejné základní parametry jako původní model. Nabízí osm jader, šestnáct vláken, boost až na 4,5 GHz a 96 MB L3 cache včetně 3D V-Cache. Novinka je především v balení: každý kus obsahuje Carbice Ice Pad, speciální tepelně vodivou podložku. Původní model šel tehdy do prodeje za 449 dolarů, comeback je tedy o sto dolarů levnější.
Kolik reálně ušetříte a kdy ta matematika neplatí
Úspora stojí na konkrétním českém srovnání. Procesor za 8 390 Kč versus hotový herní počítač za 48 990 Kč. Rozdíl 40 600 Kč. Jenže to je férové pouze tehdy, když hráč porovnává výměnu jednoho dílu s koupí celého nového počítače.
Pokud by se někdo rozhodoval čistě mezi AM4 upgradem a přechodem na platformu AM5, tedy novým procesorem, deskou a pamětmi, čísla vypadají jinak:
- Ryzen 7 5800X3D na AM4: 8 390 Kč (procesor, zbytek zůstává)
- Přechod na AM5: Ryzen 7 9700X za 7 190 Kč + základní deska B650 od 2 299 Kč + 32GB DDR5-6000 kit za 11 890 Kč = přibližně 21 380 Kč
Rozdíl mezi oběma cestami je zhruba 13 tisíc korun, ne přes třicet. Pořád jde o výraznou úsporu, ale je to jiná liga než srovnání s celým počítačem. Kdo už stejně musí měnit desku nebo paměti, měl by počítat s touto realističtější kalkulací.
Jak si „legenda“ stojí proti dnešní konkurenci
AMD svůj procesor v roce 2026 samo označuje za „ikonický“ a za nejlepší herní procesor pro platformu DDR4. Nezávislé testy z TechSpotu ukazují, že 5800X3D si i dnes dokáže udržet velmi slušný herní výkon. Na svou generaci jde stále o pozoruhodný výsledek.
Háček je jinde. Novější X3D procesory pro AM5 jsou v průměru rychlejší a zároveň otevírají cestu k dalším budoucím upgradům. Cenová výhoda 5800X3D tedy neleží v tom, že by byl levnější než všechny moderní herní procesory. Je v tom, co nemusíte kupovat navíc: novou základní desku a DDR5 paměti. Právě úspora za celou platformu dělá z AM4 upgradu smysluplnou volbu pro majitele starších sestav.
Pro koho upgrade dává smysl a kdo by měl jít rovnou do AM5
Ideální kandidát na 5800X3D je hráč, který má funkční AM4 sestavu s rozumnou grafikou, 16 nebo 32 GB DDR4 a slabší procesor, třeba Ryzen 5 3600 nebo starší šestijádro. Vymění jeden díl a může získat výrazně vyšší herní výkon bez výměny základní desky a pamětí. Žádná nová platforma, žádné řešení kompatibility DDR5 a obvykle ani nutnost přeinstalovávat systém.
Kdo naopak staví počítač od nuly nebo plánuje další upgrady v příštích letech, ten by měl zamířit rovnou na AM5. AMD potvrdilo podporu socketu AM5 minimálně do roku 2029, což znamená prostor pro budoucí generace procesorů. Platforma AM4 je v roce 2026 stále relevantní, ale jako upgrade cesta už se blíží svému konci: je silná, funkční a pro majitele stávajících sestav levná, ovšem nenabízí stejný prostor pro budoucí procesory jako AM5.
V Česku je výroční edice dostupná minimálně přes Alzu a 100MEGA, které AMD uvádí jako oficiální prodejce pro český trh. Na Alze je procesor vedený skladem.
Ryzen 7 5800X3D v roce 2026 není nejrychlejší herní procesor na trhu. Je ale velmi zajímavým způsobem, jak výrazně prodloužit životnost staršího počítače, pokud už máte základ celé sestavy doma.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda