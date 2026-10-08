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AMD oživuje legendární procesor, který už nešlo koupit. Hráči díky němu ušetří za nový počítač přes 30 tisíc korun

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AMD vrací do prodeje Ryzen 7 5800X3D ve výroční edici. Majitelé starších sestav s AM4 mohou vyměnit jediný díl místo celého PC. Rozdíl v ceně je propastný.
Procesor AMD AM3+ CPU

Procesor AMD AM3+ CPU

Zdroj: D-Kuru / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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