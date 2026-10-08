Chřipka: tři obměněné kmeny a pět starých mýtů. Čemu před očkováním (ne)věřit?

Loni jsem chřipku neměl, tak proč se očkovat? Můžu onemocnět po injekci? A když ordinace nemá volný termín v říjnu, není už pozdě? Ověřili jsme pět tvrzení, která zbytečně komplikují rozhodování, jestli jít nebo nejít na očkování, a přidali praktický návod pro letošní sezonu.
Chřipkové viry se průběžně mění, a proto odborníci složení vakcíny každý rok přizpůsobují variantám, jejichž výskyt v nadcházející sezoně očekávají. Vakcína pro sezonu 2026/2027 cílí na dvě varianty typu A a jednu typu B. Oproti loňsku se tak obměnily všechny tři zahrnuté kmeny. Neznamená to, že chřipka letos musí být závažnější, je to ale důvod nespoléhat jen na loňské očkování.
„Viry se průběžně mění a ochrana po očkování časem slábne, proto se doporučuje očkovat se proti chřipce každý rok. Optimálním obdobím bývá říjen až prosinec. Ochrana se vytváří přibližně dva týdny, proto má očkování smysl i na začátku prosince. Chřipková aktivita totiž často vrcholí až v lednu nebo únoru, epidemie však může začít i dříve,“ popisuje vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP MUDr. Jana Ježková.
„Chřipku přece nemívám“
Podle údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí bylo v ČR v sezoně 2024/2025 očkováno proti chřipce 24,5 % lidí ve věku 65 let a více, což je velmi málo. Například v Dánsku v téže sezóně dosáhla proočkovanost této věkové skupiny 76 %.
Proč u nás očkování odkládáme? V malé české studii mezi neočkovanými s chronickým onemocněním jich 52 % nevěřilo, že vakcínu potřebují, 30 % považovalo očkování za zbytečné kvůli dřívějšímu lehkému průběhu chřipky a 25 % uvedlo, že jim očkování nedoporučil praktický lékař. Výsledky sice nelze jednoduše vztáhnout na celou populaci, ale leccos napovídají.
„Minulý lehký průběh neznamená, že další onemocnění bude probíhat stejně. Ovlivňují jej vlastnosti aktuálně cirkulujícího viru, ale také věk, zdravotní stav a imunita konkrétního člověka. U lidí s chronickým onemocněním, například srdce či plic nebo s diabetem, může chřipka vést ke zhoršení tohoto onemocnění,“ vysvětluje MUDr. Ježková a doplňuje: „Při rozhodování o očkování však nejde jen o to, jak může chřipka probíhat u vás. Důležité je také to, zda žijete s někým, pro koho by chřipka mohla znamenat vážné komplikace.“
MUDr. Jana Ježková: Foto se svolením MUDr. Jany Ježkové
V sezoně 2025/2026 bylo do 6. března 2026 hlášeno 395 závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž 137 pacientů následkům infekce podlehlo.
„Po injekci dostanu hned chřipku“
Injekčně podaná vakcína obsahuje inaktivovaný virus nebo jeho části, takže z ní chřipku dostat nemůžete. Po očkování vás ovšem může bolet paže, objevit se únava, bolesti svalů nebo zvýšená teplota. Tyto reakce obvykle brzy odezní, nejsou chřipkou a očkování samo z člověka nedělá zdroj nákazy.
„Pokud člověk onemocní krátce po očkování, mohl se nakazit ještě před vytvořením ochrany nebo mohl onemocnět jinou respirační infekcí, proti které vakcína proti chřipce nechrání,“ zmiňuje doktorka Ježková z Asistenční služby OZP a doporučuje: „Při akutním horečnatém onemocnění očkování odložte a domluvte si nový termín. Jestliže jste někdy měli závažnou alergickou reakci po předchozím očkování proti chřipce nebo víte o alergii na některou složku vakcíny, proberte očkování nejprve s lékařem. Například alergie na vejce automaticky neznamená, že očkování není možné. Je však důležité na ni lékaře předem upozornit, aby mohl posoudit vhodný postup.“
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„Znám očkovaného, který stejně onemocněl“
Ano, tohle se může stát. Účinnost očkování se liší podle sezony, cirkulujících virů i zdravotního stavu člověka. Očkování nemusí vždy zabránit samotnému onemocnění. U očkovaných lidí, kteří přesto chřipkou onemocní, však bývá její průběh v průměru mírnější a riziko komplikací nižší. Je však třeba myslet na to, že očkování chrání proti chřipce, nikoli proti jiným respiračním infekcím, které s ní lidé někdy zaměňují.
„Je mi teprve padesát. Mě se to netýká“
Odborníci doporučují každoroční očkování zejména lidem od 50 let, chronicky nemocným bez ohledu na věk, těhotným ženám i dětem od 6 měsíců do 5 let.
Lidé od 65 let mají očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Hrazené je také některým lidem mladším 65 let, například těm, kteří se léčí se závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest či ledvin nebo s cukrovkou. Zda se úhrada vztahuje právě na vás, ověřte u svého lékaře.
„Klienti OZP do 65 let, kteří nemají očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mohou na očkování absolvované od 1. září do 31. prosince 2026 využít jednorázový příspěvek až 500 Kč na vakcínu a její aplikaci. Podmínkou je pravidelná preventivní prohlídka absolvovaná v posledních 2 letech, a bezdlužnost. Žádost je možné podat jednoduše z mobilu přes aplikaci VITAKARTA,“ zmiňuje MUDr. Jana Ježková.
Zda příspěvek pokryje celou cenu očkování, závisí na ceně v konkrétní ordinaci. Vyplatí se ji zjistit předem.
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„V ordinaci teď nemají termín. Tak zase příští rok“
Říjen až prosinec jsou zpravidla optimálním obdobím k očkování, rozhodně však nejde o poslední možný termín. Očkovat se lze i později během sezony; termín je vhodné přizpůsobit zdravotnímu stavu, individuálnímu riziku a dostupnosti vakcíny. Když vakcína v jedné ordinaci právě není, zeptejte se na další dodávku nebo na jiného poskytovatele.
„Někdy člověka od očkování neodradí pochybnost o vakcíně, ale jeden nedostupný termín. Pak má smysl zjistit, jaké jsou další možnosti. Naše Asistenční služba pomůže pojištěncům najít smluvního poskytovatele, který očkuje proti chřipce, a zorientovat se v úhradě či příspěvku,“ dodává MUDr. Jana Ježková.
Doporučení na závěr
Pokud se chcete nechat očkovat, kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte si termín. Zároveň si ověřte, zda máte očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění, nebo můžete využít příspěvek své zdravotní pojišťovny.
Zdroje info: Autor, citované studie, MUDr. Jana Ježková
Náhledové foto: Pixabay
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