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Chřipka: tři obměněné kmeny a pět starých mýtů. Čemu před očkováním (ne)věřit?

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Loni jsem chřipku neměl, tak proč se očkovat? Můžu onemocnět po injekci? A když ordinace nemá volný termín v říjnu, není už pozdě? Ověřili jsme pět tvrzení, která zbytečně komplikují rozhodování, jestli jít nebo nejít na očkování, a přidali praktický návod pro letošní sezonu.
očkování

očkování

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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