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Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

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Našli jste na ulici cizí klíče s bluetooth lokátorem a chcete zjistit, komu patří? Postačí k nim přiblížit telefon. Google do své sítě Find Hub...
Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

Zdroj: Pátrací centrum, zdroj: Blog Google
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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