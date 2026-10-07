Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFC

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Google vylepšuje lokátory pro Android, přichází podpora NFCZdroj: Pátrací centrum, zdroj: Blog Google
Článek byl publikován 07.10.2026 05:00
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