Tahle 1 věc na kozačkách je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a nohy pak působí kratší

Stačí se na podzim projít po kterékoli české ulici. Potkáte desítky žen v kozačkách a u mnoha z nich vás napadne, že jim boty z nohou kus ukrojily. Přesné číslo nikdo nespočítal, ale chybu, o které je řeč, uvidíte opravdu na každém rohu. Barva, značka ani cena bot za ní přitom nestojí.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Čára, kterou oko nepřehlédne
Každá kozačka někde končí, a právě její horní okraj je celý problém. Pro toho, kdo se na vás dívá, je to vodorovná čára přes nohu a pohled se o ni pokaždé zarazí.
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Nejhůř dopadne, když tahle čára vede přes nejsilnější místo lýtka. Lýtko se tím zvýrazní a celá noha vypadá mohutnější a kratší, než ve skutečnosti je. Stylisté proto nejčastěji varují před kozačkami, které sahají zhruba do poloviny lýtka.
Foto: Freepik.com Sukně a kozačky se musí potkat
Stejná chyba má ještě druhou podobu, která se objevuje hlavně s delšími sukněmi. Když mezi lemem midi sukně a okrajem bot vykukuje pruh nohy, vzniknou na ní hned dvě vodorovné čáry a noha se rozpadne na kousky.
„U midi sukně pozor, je vhodné, aby kozačky končily až pod sukní, jinak nohy vypadají kratší a celý look působí roztříštěně,“ uvedla pro Kupi.cz Kateřina Čehovská, osobní stylistka.
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Opačně to funguje s kratšími sukněmi. Pod sukni nad kolena se hodí vyšší kozačky, se kterými nohy působí delší.
Foto: Freepik.com Když boty vyhodit nechcete
Kozačky do půli lýtka, které už máte v botníku, ještě nemusí do kontejneru. Stačí na noze zrušit kontrast a obléct si k nim punčocháče nebo úzké kalhoty ve stejné barvě, jakou mají boty.
K černým kozačkám se hodí černé neprůhledné punčocháče, k tmavě modrým tmavě modré a ke karamelovým teplé hnědé. Bota a noha pak splynou v jednu plochu a rušivá čára prakticky zmizí. Světlé punčochy nebo holá kůže pod tmavou botou ji naopak ještě zvýrazní.
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Pokud vybíráte nové kozačky, sledujte v obchodě hlavně to, kam přesně sahají. Nejjistější volbou jsou modely, které končí těsně pod kolenem. Lýtko schovají celé a noha od špičky až ke kolenu pak působí jako jeden souvislý celek.
Při zkoušení se postavte k zrcadlu bokem a podívejte se, kde okraj leží. Pokud protíná nejširší místo lýtka, zkuste raději jinou výšku.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.extrainspirace.cz/tyhle-podzimni-boty-zkracuji-lytka-a-pridavaji-noham-5-kg-cesky-to-ignoruji-a-porad-je-nosi/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/39228-damske-kozacky-sezony-podzim-zima-2025, https://www.schreter.com/us/blogs/news/ankle-boots-vs-mid-calf-boots-which-height-works-b/, https://www.stylebydani.com/blog/the-how-to-wear-boots-for-long-looking-legs-guide, https://dimplesonmywhat.com/boot-height/ Přečtěte si také: Nejhorší pomazánkové máslo ze supermarketu. Češi ho kupují celé rodině a neví, co v něm je