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Tahle 1 věc na kozačkách je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a nohy pak působí kratší

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Dennívýzva
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Stačí se na podzim projít po kterékoli české ulici. Potkáte desítky žen v kozačkách a u mnoha z nich vás napadne, že jim boty z nohou kus ukrojily. Přesné číslo nikdo nespočítal, ale chybu, o které je řeč, uvidíte opravdu na každém rohu. Barva, značka ani cena bot za ní přitom nestojí.
Tahle 1 věc na kozačkách je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a nohy pak působí kratší

Tahle 1 věc na kozačkách je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a nohy pak působí kratší

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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