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Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

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Překlad bez vytahování telefonu, ovládání hlasem nebo sluchátka, která poznají, že spíte. To vše přináší nová aktualizace Pixel Buds, která zamíří rovnou na tři modely...
Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

Zdroj: Pixel Buds 2a vs. Pixel Buds Pro 2; Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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