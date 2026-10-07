Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládání

Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pixel Buds dostávají velkou aktualizaci, poznají spánek a naučí se hlasové ovládáníZdroj: Pixel Buds 2a vs. Pixel Buds Pro 2; Zdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 07.10.2026 14:00
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