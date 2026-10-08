Nejhorší pomazánkové máslo ze supermarketu. Češi ho kupují celé rodině a neví, co v něm je

Kelímek pomazánkového patří k české snídani stejně samozřejmě jako rohlík. Maže se dětem na svačinu, dává se na chlebíčky i do domácích pomazánek. Málokdo ale ví, co přesně si domů nosí, a ještě méně lidí tuší, podle čeho poznat kelímek, za který se platit nevyplatí.
Máslo to vlastně není
Označení pomazánkové máslo z obchodů oficiálně zmizelo už před více než deseti lety. Soudní dvůr EU v říjnu 2012 rozhodl, že výrobek slovo máslo v názvu nést nesmí. Unijní nařízení ho totiž dovoluje jen výrobkům s mnohem vyšším podílem mléčného tuku. Klasické máslo musí mít tuku aspoň 80 procent a i nejlehčí polotučná varianta kolem 40 procent. Oblíbená česká pomazánka má tuku zhruba třetinu.
Mlékárny proto od roku 2014 prodávají stejný výrobek pod názvem tradiční pomazánkové. Poprvé ho přitom roku 1977 vyrobila Liberecká mlékárna, odkud se recept postupně rozšířil do dalších českých mlékáren.
Přečtěte si také: Tento 1 kousek oblečení by žena po 60 nikdy neměla nosit. Stylistky se shodují, že přidá 10 let Co v kelímku podle předpisů musí být
Vyhláška o mléce a mléčných výrobcích popisuje tradiční pomazánkové jako mléčný výrobek ze zakysané smetany, ke které se přidává sušené mléko a případně sušená syrovátka nebo podmáslí. Mléčný tuk musí tvořit 31 až 36 procent hmotnosti a sušina nejméně 42 procent. Obsah sušiny má podle vyhlášky stát i na obalu, výrobky s tabulkou výživových údajů ale tuhle povinnost mít nemusí, a tak ho některé kelímky neuvádějí.
Na etiketě běžného kelímku čtete krátký seznam surovin. Najdete na něm:
smetanu, sušené mléko, trochu škrobu, sůl, mlékařskou kulturu. Přečtěte si také: Nejhorší tavené sýry ze supermarketu. Češi je kupují odjakživa a ani nevědí, z čeho jsou vyrobené
Konzervanty ani emulgátory tam obvykle nejsou. Hladkou konzistenci mu dává tradiční postup výroby, při kterém se smetanová směs pod vysokým tlakem homogenizuje, nechá prokysat, mírně zahřeje a před plněním do kelímků ještě jednou homogenizuje.
Pozor na kelímky, které se jen podobají
Vedle tradičního pomazánkového stojí v chladicím boxu i kelímky, které si s ním člověk snadno splete. Jakmile výrobce do receptury přimíchá rostlinný tuk, nesmí výrobek nazvat tradičním pomazánkovým a v nabídce se pak objeví pod obecnějším názvem se slovem pomazánka. Složením i chutí jde o jinou potravinu.
Kelímek s rostlinným tukem nesmí nést název tradiční pomazánkové, proto se u regálu vyplatí číst víčko i složení. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U regálu se tedy vyplatí na pár vteřin zpomalit. Rozhoduje:
přesný název na víčku, údaj o sušině, pokud ho výrobce uvádí, seznam surovin na boku kelímku. Přečtěte si také: Proč mají Francouzky po šedesátce méně oblečení a přesto vypadají lépe? Odpověď je v 1 pravidle
Pokud ve složení narazíte na rostlinný olej nebo tuk, držíte v ruce něco jiného, než za co jste kelímek nejspíš považovali.
Jak dopadlo osm kelímků při ochutnávce naslepo
Server Arecenze v únoru 2026 nechal pět ochutnávačů naslepo porovnat osm tradičních pomazánkových z českých obchodů. Podle etiket vyšly výrobky skoro stejně: tuku měly téměř všechny kolem 31 gramů na 100 gramů a ani ostatní živiny se výrazně nelišily.
Hodnotitelé dostali vzorky bez označení značky a ochutnávali je při pokojové teplotě. Sledovali hlavně chuť, k tomu vůni, barvu a to, jak je pomazánka pevná a jak se maže. Celkové pořadí pak určily především chuť a textura, k nimž autorka testu přičetla i cenu.
Přečtěte si také: Tahle 1 věc na kozačkách je podle stylistů největší prohřešek. Má ji 8 z 10 Češek a nohy pak působí kratší
Na posledním místě skončil výrobek s výrazně kyselou a nahořklou chutí. Autorka testu u něj zdůraznila, že senzorickou vadu nemá, ochutnávače ale oslovil nejméně. Těsně před ním se umístil kelímek, u kterého část hodnotitelů rušila neobvyklá pachuť v dochuti. Nejvýš se naopak dostal kelímek, který chutnal po sladší smetaně a dal se snadno rozetřít. Které konkrétní značky obsadily poslední místa, se dočtete v odkazovaném testu mezi zdroji pod článkem.
Dražší kelímek nemusí chutnat lépe
Cena o kvalitě tady moc neprozradí. Nejlepší celkový dojem v testu zanechala Olma Tradiční a těsně za ní se umístilo levné Boni Tradiční z Penny, které hodnotitelé ocenili za výhodný poměr chuti a ceny. Několik dražších výrobků přitom v celkovém pořadí, do kterého test započítal i cenu, skončilo až za ním.
Při nákupu tak stačí pohlídat dvě věci. Na obalu má stát tradiční pomazánkové a ve složení by neměl být rostlinný tuk. Mezi kelímky, které obě podmínky splní, už vybírejte podle chuti celé rodiny, klidně ochutnávkou dvou tří značek vedle sebe.
Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší vzor na šatech pro ženy po 60. Nosí ho skoro každá Češka
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://www.pravniprostor.cz/judikatura/mezinarodni-a-evropske-pravo/konec-pomazankoveho-masla, https://www.finance.cz/clanky/368116-cesko-prohralo-u-soudu-eu-spor-o-pomazankove-maslo/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomaz%C3%A1nkov%C3%A9_m%C3%A1slo, https://www.cechovninormy.cz/index.php/cechovni-normy/84-tradicni-pomazankove-neochucene, https://www.arecenze.cz/clanky/nejlepsi-pomazankova-masla-test-2026/, https://www.arecenze.cz/clanky/test-pomazankovych-masel-2026/