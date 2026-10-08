Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

Požáry související s nevyhovujícím stavem komínů nejsou v Česku ojedinělé. V roce 2025 hasiči likvidovali bezmála 1300 takových požárů, nejvíce za poslední čtyři roky. Přímé škody se vyšplhaly přibližně na 114 milionů korun a zranilo se téměř 40 lidí. Nejčastější příčinou bylo vznícení sazí, problémy ale způsobují také stavební závady, nevhodně umístěné hořlavé konstrukce nebo netěsnosti. Právě začátek topné sezony je proto obdobím, kdy by majitelé domů měli zkontrolovat nejen samotný komín, ale celý systém odvádění spalin.
Když všechno fungovalo loni, nemusí být v pořádku i letos
Jedním z častých omylů je představa, že pokud na konci minulé topné sezony nebyly žádné problémy, není před dalším zatopením potřeba nic řešit. Druhou chybou bývá soustředění pouze na samotný komín. Bezpečný provoz závisí také na stavu spotřebiče, kouřovodu, jeho napojení a okolí zařízení. Pozornost si zaslouží rovněž komínová dvířka a místa, kde spalinová cesta prochází stavebními konstrukcemi. To, že oheň hoří a komín na první pohled táhne, samo o sobě neznamená, že je celý systém bezpečný.
„Setkáváme se s tím, že lidé před začátkem topné sezony buď neřeší nic, protože předchozí zimu všechno fungovalo, nebo se zaměří jen na komín. Důležitý je ale celý systém – komín, kouřovod i spotřebič,“ upozorňují Kominíci.cz.
U spotřebičů na pevná paliva hraje podstatnou roli také způsob topení. Vlhké dřevo nebo dlouhodobé provozování spotřebiče při nízkém výkonu může podporovat tvorbu sazí a dehtových usazenin. Překážkou přitom nemusí být pouze nečistoty vzniklé spalováním. Do komína se mohou dostat větvičky, materiál nanesený ptáky nebo celé hnízdo. Kominíci se setkali dokonce s případem poštovního holuba, který do komína vletěl a bez pomoci se nedokázal dostat ven.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty mají rozdílný význam. Při čištění se odstraňují saze, další usazeniny a nečistoty. U některých spalinových cest připojených ke spotřebiči na pevná paliva do výkonu 50 kW může za stanovených podmínek čištění provádět také vlastník nebo provozovatel. Tím však není nahrazena pravidelná odborná kontrola.
Při kontrole se po vyčištění posuzuje technický stav a bezpečnost spalinové cesty. Kontroluje se mimo jiné to, zda jsou spaliny bezpečně odváděny, zda je spalinová cesta průchodná a v odpovídajícím stavebně-technickém stavu, zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a jestli existuje bezpečný přístup k místům potřebným pro čištění a kontrolu. Výsledkem odborné kontroly je písemná zpráva. U řady běžných domácích spotřebičů se kontrola provádí jednou ročně, konkrétní režim ale závisí na typu spotřebiče, palivu a provozu.
Revize je podrobnější odborné posouzení a není automatickou každoroční povinností. Provádí se například před uvedením nové spalinové cesty do provozu, po stavební úpravě komína, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty nebo po komínovém požáru. Nutná je také při vzniku trhlin nebo při důvodném podezření na jejich výskyt. Požadavky na revizi jsou tedy spojeny především se změnou nebo mimořádnou událostí, zatímco kontrola patří k pravidelnému provozu.
Kouř a změna tahu jsou varováním
Část problémů může majitel domu zaznamenat sám. Varovným signálem bývá například změna tahu, kouř vracející se do místnosti, nezvyklý zápach spalin nebo problémy s hořením. Příčina přitom nemusí být přímo v komíně. Závada se může nacházet ve spotřebiči, kouřovodu, jeho spojích nebo ve spalinové cestě, případně může správnému odvodu spalin bránit překážka.
Zrádné jsou především technické nedostatky, které se zpočátku výrazně neprojevují. Spalinová cesta může mít závadu, aniž by se ihned objevil kouř v místnosti nebo nápadně horší tah. Právě proto má pravidelná odborná kontrola význam i v domácnostech, kde spotřebič zdánlivě funguje bez problémů.
Zanedbaná údržba může skončit požárem i pokutou
Jedním z nejvážnějších rizik je vznícení sazí nebo dalších hořlavých usazenin uvnitř spalinové cesty. Zanedbaný stav může zároveň způsobit nedostatečné odvádění spalin a ohrozit obyvatele domu. Rizikem je rovněž dehet, jehož tvorbu může podporovat nevhodné palivo nebo nesprávné spalování.
Následky mohou být i finanční. Fyzické osobě, která provozuje spalinovou cestu v rozporu se zákonnými pravidly, hrozí pokuta až 10 tisíc korun. U právnických osob a podnikajících fyzických osob může sankce dosáhnout až 100 tisíc korun. Při požáru může pojišťovna zároveň zkoumat jeho příčinu a plnění povinností vlastníka. Pokud zanedbaná údržba souvisela se vznikem požáru nebo rozsahem škody, může se podle okolností a konkrétních pojistných podmínek promítnout také do pojistného plnění.
Kominík neposuzuje pouze množství sazí
Pravidelná kontrola není jen pohledem do komína. Kominík posuzuje spalinovou cestu jako celek a hodnotí, zda dokáže spaliny bezpečně odvést. Kontroluje její stavebně-technický stav, průchodnost, dostupná místa a případné známky poškození. Součástí je také posouzení bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů, prostupů stavebními konstrukcemi, přístupnosti čisticích a kontrolních otvorů nebo napojení kouřovodu.
Důležitý je rovněž bezpečný přístup ke komínu. Pokud se kontrola nebo čištění provádí z jeho ústí, musí se kominík na střechu bezpečně dostat. Podle konstrukce domu mohou být potřebné například střešní nášlapy, lávka nebo vhodně umístěný střešní výlez.
„Právě bezpečný přístup bývá věc, na kterou se při stavbě nebo rekonstrukci někdy zapomíná. Kominík se ke spalinové cestě musí dostat tak, aby mohl kontrolu a čištění skutečně bezpečně provést,“ vysvětlují kominíci.
Hořící komín se nikdy nehasí vodou
Požár sazí uvnitř komína může vytvořit velmi vysoké teploty a poškodit samotnou spalinovou cestu. Oheň se navíc může rozšířit na okolní části stavby. Pokud začne komín hořet, je potřeba okamžitě zavolat hasiče na čísle 150 nebo 112 a bez ohrožení zdraví odstranit z okolí komínového tělesa hořlavé předměty.
Zásadní pravidlo zní: hořící komín nikdy nehasit vodou. Voda se v rozpáleném komíně prudce mění v páru a může způsobit popraskání nebo vážné poškození komínového tělesa. Další zásah je proto vhodné řídit podle pokynů hasičů. Po komínovém požáru navíc není možné spalinovou cestu jednoduše začít znovu používat. Musí projít revizí, která ověří, zda nebyla požárem poškozena a je schopna dalšího bezpečného provozu.
Ve spalinových cestách se objevují i nečekané překážky
Běžná kontrola může odhalit závady a překážky, o kterých majitel domu nemá tušení. Ve spalinových cestách se objevují větvičky, listí, ptačí hnízda i materiál zavlečený zvenčí. Nálezy mohou být někdy podstatně neobvyklejší.
„Našli jsme už kus látky nebo dokonce zazděnou lahev. Častější a závažnější jsou ale stavební závady – například dřevěná konstrukce nevhodně umístěná u komína nebo části komína, které potřebují opravu,“ popisují Kominíci.cz.
Právě stavební závady mohou představovat větší nebezpečí než samotná vrstva sazí. Hasiči mezi příčinami požárů komínů dlouhodobě evidují vedle vznícení usazenin například nevhodnou konstrukci, zazděné dřevěné prvky nebo závady komínového tělesa.
Intervaly se liší podle paliva a způsobu provozu
Jedna univerzální lhůta pro čištění všech komínů neexistuje. U běžných spotřebičů do výkonu 50 kW na pevná paliva se při celoročním provozu spalinová cesta čistí třikrát ročně a při sezónním provozu dvakrát ročně. Kontrola se provádí jednou ročně. U kapalných paliv je čištění při celoročním provozu stanoveno dvakrát ročně a při sezónním jednou ročně, kontrola opět jednou za rok. U plynných paliv se čištění a kontrola zpravidla provádějí jednou ročně.
Odlišný režim platí například pro spalinovou cestu připojenou ke kondenzačnímu plynovému spotřebiči, kde je minimální lhůta čištění a kontroly jednou za dva roky. Za sezónní provoz se považuje používání spotřebiče nejvýše šest měsíců v kalendářním roce. Zvláštní pravidla mohou platit také u staveb určených k rodinné rekreaci a kratší interval může stanovit dokumentace stavby nebo výrobce spotřebiče.
Kontrola před topnou sezónou proto není jen formalitou. Část závad se sice projeví kouřem, zápachem nebo změnou tahu, jiné ale mohou zůstat dlouhou dobu skryté. Spoléhat pouze na to, že komín fungoval minulou zimu, proto nemusí být bezpečné.
zdroje: autorský text, rozhovor