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Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

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S příchodem topné sezóny začínají domácnosti znovu používat kamna, krby a kotle. Řada lidí přitom spoléhá na to, že pokud vše fungovalo bez problémů minulou zimu, není před prvním zatopením potřeba nic řešit. Podle kominíků je to chyba. Nestačí totiž pouze vyčistit komín. Důležitý je stav celé soustavy od spotřebiče přes kouřovod až po spalinovou cestu. Některé závady navíc majitel domu nemusí vůbec poznat.
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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