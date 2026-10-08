Podzimní snadné jablečné řezy: Vrstvený moučník s krémem a korpusem, který zvládne každý

Jablečné řezy z křehkého máslového těsta se skořicí a vanilkovou pudinkovou náplní: poctivý recept na plech, který zvládne každý a který zmizí dřív, než vychladne.
Na tomhle receptu je dobrá hlavně jeho
poctivá . Těsto je máslové, lehce voní skořicí a po odležení v lednici se s ním pracuje bez zbytečného boje. Pod válečkem se nevrací, neláme se na suché kusy a dá se přenést na plech, aniž by člověk musel začínat znovu. jednoduchost Jablečná náplň s vanilkovým pudinkovým práškem pěkně drží, takže po nakrájení nevznikne rozteklá směs na talíři, ale normální, úhledný řez. do ní dávám skoro pokaždé. Když se předem namočí, změknou a přidají náplni trochu sladší tón. Rozinky
Můj tip zní: Těsto zabalené ve fólii nenechávejte v lednici jen symbolicky. Dejte mu aspoň 30 minut, a pokud nikam nespěcháte, klidně celou hodinu. Studené těsto s máslem nebo Herou se válí podstatně líp, méně se lepí a v troubě se nestáhne do středu plechu. Když ho začnete zpracovávat hned po zadělání, bude se nejspíš trhat, chytat na váleček a z pečení bude zbytečně nervózní disciplína. Recept na křehké jablečné řezy se skořicí a vanilkovou náplní
Z plechu o velikosti zhruba
25 x 30 cm vyjde porce pro 10 až 12 lidí. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny, aktivní práce zhruba 45 minut Ingredience k přípravě
Křehké skořicové těsto: 240 g másla nebo Hery, změklého, ne rozpuštěného 400 g polohrubé nebo hladké mouky 2 čajové lžičky prášku do pečiva 1 čajová lžička mleté skořice špetka soli 1 vejce 100 ml mléka
Jablečná náplň: 1 kg jablek, oloupaných a hrubě nastrouhaných 100 g cukru krupice 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku hrst rozinek, předem namočených ve vlažné vodě nebo rumu
Dokončení: 1 vejce na potření 2 až 3 lžíce cukru krupice smíchané s půl lžičkou mleté skořice Foto: Cooky.cz, Snadné řezy, které zvládne každý: Vrstvený moučník s krémem a korpusem, který zmizí z plechu dřív, než vychladne Postup přípravy lahodných jablečných řezů s vanilkovou náplní
1.
Zadělání těsta: Do větší mísy dejte mouku, prášek do pečiva, skořici a špetku soli. Přidejte máslo nebo Heru nakrájené na kostky a prsty, případně cukrářskou škrabkou, zapracujte tuk do mouky. Výsledek má připomínat drobenku. Až potom přijde na řadu vejce a mléko. Všechno rychle spojte v hladké, pevnější těsto.
2.
Chlazení těsta: Těsto rozdělte na dvě přibližně stejné části, každou zabalte do potravinářské fólie a dejte nejméně na 30 minut do lednice. Po vychlazení se s ním pracuje mnohem jistěji a na plechu lépe drží tvar.
3.
Příprava náplně: Zatím oloupejte 1 kg jablek a nastrouhejte je nahrubo. Přidejte cukr a vanilkový pudinkový prášek, potom směs důkladně promíchejte. Nakonec vmíchejte rozinky, které se předtím 10 až 15 minut namáčely ve vlažné vodě nebo v rumu.
4.
Příprava plechu: Plech o velikosti přibližně 25 x 30 cm vyložte pečicím papírem. Kdo pečicí papír zrovna nemá, může plech vymazat a vysypat moukou. Troubu předehřejte na 175 stupňů.
5.
Vyválení první vrstvy: První část těsta rozválejte na lehce pomoučněné ploše, případně rovnou na pečicím papíru. Přeneste ji na plech a prsty dotlačte ke krajům. Není nutné měřit každý milimetr, ale spodní vrstva by měla být pokud možno rovnoměrná.
6.
Plnění: Na těsto rozložte celou jablečnou náplň. Na první pohled jí může být skoro až moc, jenže jablka při pečení sednou. Náplň rozetřete i do rohů a ke krajům, jinak budou krajní řezy sušší než zbytek plechu.
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7.
Druhá vrstva těsta: Druhou část těsta vyválejte podobně jako první a položte ji na jablečnou vrstvu. Okraje lehce přitlačte ke spodnímu těstu, aby se řezy při pečení nerozevíraly. Povrch několikrát propíchněte vidličkou. Pára bude mít kudy odcházet a vrchní plát se nebude nafukovat do nerovných bublin.
8.
Potření a pečení: Vrchní plát potřete rozšlehaným vejcem. Po upečení díky tomu chytí zlatavou barvu a lehce se leskne. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte při 175 stupních zhruba 35 až 45 minut. Hotovo je ve chvíli, kdy povrch zezlátne až do výraznější zlatohnědé barvy. Po třiceti minutách už se vyplatí troubu kontrolovat, protože každá peče trochu jinak. Poslední krok
9.
Dokončení a podávání: Upečené řezy nechte na plechu alespoň 30 minut vychladnout. Horké těsto je ještě křehké a při krájení se snadno trhá. Vlažné nebo studené řezy posypte směsí skořicového cukru a nakrájejte na obdélníky. Přikryté vydrží při pokojové teplotě jeden až dva dny, v lednici až čtyři dny. Tedy v případě, že je někdo mezitím neodnosí po kouskách. Foto: Cooky.cz, Snadné řezy, které zvládne každý: Vrstvený moučník s krémem a korpusem, který zmizí z plechu dřív, než vychladne Tipy redakce: Výběr jablek: Nejlépe se hodí kyselejší odrůdy, třeba Granny Smith nebo Jonagold. Při pečení se tolik nerozvaří, náplň si zachová trochu struktury a kyselost dobře vyrovná sladkost cukru. Sladší jablka typu Golden použít můžete také, jen cukr stáhněte přibližně na 70 g. Bez rozinek: Rozinky nejsou žádná povinnost. Pokud doma neprocházejí, vynechte je, případně místo nich nasypte do náplně nahrubo nasekané vlašské ořechy. S jablky a skořicí si rozumějí a přidají příjemné křupnutí. Těsto se lepí na váleček: Když se těsto při válení lepí, pomůže obyčejná potravinářská fólie. Můžete do ní zabalit váleček, nebo těsto vyválet mezi dvěma listy fólie. Dosypávání mouky problém vyřeší rychle, ale s moukou opatrně. Když jí bude moc, upečené těsto může být zbytečně tuhé. Pudinkový prášek jako záchrana: Vanilkový pudinkový prášek v náplni není jen kvůli chuti. U plechových koláčů pomáhá hlavně tím, že naváže šťávu z jablek a spodní těsto se tolik nepromáčí. Pokud ho zrovna nemáte, použijte dvě lžíce kukuřičného škrobu. Výsledek bude velmi podobný. Varianta s drobenkou: Když se vám nechce vyvalovat horní plát, použijte celé množství těsta jako spodní vrstvu a navrch nasypte drobenku z 50 g mouky, 50 g másla a 50 g cukru. Řezy nebudou tak uhlazené, spíš domácí a rustikální, ale chuťově jim to nijak neubere.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz