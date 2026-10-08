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Děti mají smůlu. Na elektrokoloběžce můžou nově jezdit až od 15 let, jinak hrozí pokuta až 2 450 Kč

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Půjčit si na dovolené elektrickou koloběžku a projet se s dětmi po […]
Děti mají smůlu. Na elektrokoloběžce můžou nově jezdit až od 15 let, jinak hrozí pokuta až 2 450 Kč

Děti mají smůlu. Na elektrokoloběžce můžou nově jezdit až od 15 let, jinak hrozí pokuta až 2 450 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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