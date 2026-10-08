Experti označili 1 nejhorší vzor na šatech pro ženy po 60. Nosí ho skoro každá Češka

Ve skříni ho má spousta žen a sahají po něm na rodinnou oslavu i do města, protože je praktický a nikoho nepohorší. Stylisté přesto upozorňují, že právě tenhle potisk umí postavu rozšířit a celkový dojem zbytečně zestárnout. Úplně každá Češka ho samozřejmě nenosí, mezi ženami po 60 ale patří k těm vůbec nejoblíbenějším.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Kvítky tak husté, že splynou
Řeč je o drobném květinovém potisku, kde jsou kytičky natlačené těsně vedle sebe. Z větší dálky se jednotlivé květy ztratí a látka vypadá jako pestrá změť barev, ve které nic nevyčnívá.
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Na tenhle vzor upozorňují české stylistky i zahraniční poradkyně pro image. Shodují se, že přeplněný drobný potisk patří k těm, které ženu opticky stárnou.
Foto: Shutterstock.com Proč postavu rozšiřuje
Oko potřebuje na oblečení něco, čeho se chytí. Když nic takového nenajde, vnímá postavu jako jednu velkou barevnou plochu. Pas, boky i ramena se slijí dohromady a žena působí mohutněji, než ve skutečnosti je.
Hustá kresba navíc vytváří spoustu malých kontrastů, které látku neklidně rozbíjejí. Výsledek proto vypadá těžkopádně i na štíhlé ženě.
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Nejvíc tenhle vzor uškodí na šatech, které padají od ramen rovně dolů, nebo na široké nabírané sukni z lehoučké látky. Postava se v takovém modelu ztratí a celek působí usedle a staromódně.
Hodně záleží na tom, jak jsou šaty ušité. Na modelu s jednoduchou linií a bez zbytečného řasení vypadá potisk mnohem čistěji a moderněji.
Foto: Shutterstock.com Květiny ze šatníku vyhazovat nemusíte
Kdo má kytičky rád, může je nosit dál. Stačí vybírat vzor, ve kterém je každý květ dobře vidět a nesplývá se sousedními. Stylisté doporučují spíš střední nebo větší motivy.
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Výborně fungují na tmavším podkladu, třeba lahvově zeleném, švestkovém nebo tmavě šedém. Tmavý základ postavu zklidní a výraznější květy na něm hezky vyniknou.
Když chcete změnu, zkuste proužek
Pokud byste rády vyzkoušely něco úplně jiného, sáhněte po šatech se svislými proužky. Vedou pohled shora dolů, takže postavu protáhnou a opticky zeštíhlí.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://extrafit.cz/ceske-zeny-nad-60-nosi-saty-ve-vzoru-ktery-jim-pridava-10-let-staci-zvolit-jiny-a-outfit-ozije/, https://www.extrainspirace.cz/tenhle-vzor-obleceni-pridava-ceskym-seniorkam-opticky-10-kilo-nemaji-o-tom-tuseni-a-porad-ho-nosi/, https://www.extrainspirace.cz/navrharka-varuje-zeny-60-tohle-okamzite-vyradte-ze-skrine-je-to-20-let-z-mody-a-pridava-vam-to-10-let/, https://awellstyledlife.com/6-style-myths-women-over-60-should-ignore-and-what-to-wear-instead/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/nejkrasnejsi-vzory-na-leto-pro-kazdy-vek-odvazte-se-s-pruhy-ci-kvetinami-dejte-sanci, https://www.nadamanley.com/2022/04/how-to-pick-prints-over-40.html, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/modni-omyly-zen-po-60/ Přečtěte si také: Nejhorší pomazánkové máslo ze supermarketu. Češi ho kupují celé rodině a neví, co v něm je