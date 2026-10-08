Diváci si ho pamatují jako Mosera z Komisaře Rexe: Tobias Moretti dnes vede úplně jiný život

Tobias Moretti, první představitel Richarda Mosera z Komisaře Rexe, slaví 67 let. Z televize odešel v době vrcholu a dnes žije s rodinou střídměji než většina hvězd jeho formátu.
V devadesátých letech patřil k obličejům, které stačilo zahlédnout na pár vteřin a divák věděl. Dnes, když se připomínají jeho narozeniny, se znovu vytahuje stará otázka: proč z Rexe odešel zrovna ve chvíli, kdy mu seriál otevřel cestu k evropské popularitě a publikum ho v jeho roli vídeňského kriminalisty bralo bez větších výhrad.
Role, která z něj udělala hvězdu, jenže ne na celý život
Tobias Moretti se narodil 11. července 1959. V seriálu Komisař Rex ztvárnil Richarda Mosera ve 45 epizodách. Komisař Rex odstartoval v roce 1994 a Moretti u něj vydržel do roku 1998. V epizodě Moserova smrt jeho postava ale definitivně skončila. Moretti nebyl typ herce, kterého by televize náhle vytáhla z úplné anonymity. Studoval hudbu i herectví, prošel divadelním prostředím a ještě před Rexem měl za sebou první filmové zkušenosti.
Do Mosera přinesl zvláštní kombinaci klidu, fyzické jistoty a neokázalého šarmu. Pro televizní kriminálku to byla velmi dobře použitelná poloha. V roli zůstal čtyři roky a potom se rozhodl odejít k jiným projektům. Nechtěl, aby mu další kariéru natrvalo určovala jediná postava. Nešlo tedy o útěk před nezájmem diváků. Po jeho odchodu převzal seriál Gedeon Burkhard, popularitu původního Mosera ale už nepřekonal.
Miloval Rusko a obdivoval Putina: Dnes Gérard Depardieu žije ve Francii a čelí vážnému obvinění
Moretti odešel, protože si potřeboval nastavit jiný pracovní i osobní rytmus. V Česku si ho lidé pořád spojují hlavně s Rexem, jenže jeho pracovní záběr byl po konci v seriálu docela široký. Hrál ve filmu, v televizi i v divadle, věnoval se také režii. Zaujal mimo jiné jako Beethoven a objevil se i v historických projektech, kde po něm chtěli úplně jiné věci než roli sympatického vídeňského komisaře.
Dnes vstává ke zvířatům a žije jinak než většina televizních ikon
Dnes žije Moretti s manželkou Julií a rodinou stranou běžného showbyznysového světa, velkou část času tráví na farmě nedaleko Innsbrucku. Web Tirol píše, že čtyřsetletý horský statek společně obhospodařují od roku 1996 a nejde jen o nějaké víkendové útočiště. Moretti je vystudovaný zemědělec a na farmě se věnuje chovu dobytka i pěstování biozeleniny. Sám o svém životě říká, že jakmile je doma, je zároveň také zemědělcem, pracuje ve stáji i v lese.
S Julií, která je profesionální hobojistka, má tři děti. Do uměleckého světa přitom vstoupila už další generace rodiny. Dcera Antonia se věnuje herectví a před kamerou se objevila po boku svého otce, stejně jako syn Lenz. Třetím dítětem je dcera Rosa. Herecké geny ostatně nejsou v rodině žádnou novinkou, Morettiho mladší bratr Gregor Bloéb je rovněž známým rakouským hercem. Moretti ale své děti podle vlastních slov do herecké profese netlačil a považuje za důležité, aby si každý našel vlastní cestu.
Život na farmě navíc dobře zapadá do jeho dalších zálib. Moretti je dlouhodobě nadšeným jezdcem na motorce a věnuje se enduru, rád lyžuje, leze po horách a v minulosti zmiňoval také divokou vodu. Jeho dobrodružnější povaha se ostatně neprojevovala jen při volnočasových aktivitách, věnoval se také závodění.
Ani rodinný život přitom pro Morettiho neznamená úplné odstřižení od uměleckého světa. S Julií se potkávají jako dva lidé z odlišných, ale navzájem propojených profesí a sám Moretti říká, že jejich život umělců a zemědělců se může dobře doplňovat. Spojení divadla, filmu, hudby a práce na statku z něj dělá poněkud neobvyklou televizní hvězdu. Zatímco pro české diváky zůstává především prvním komisařem Rexem, jeho dnešní život je od vídeňské policejní stanice na hony vzdálený.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Diváci si ho pamatují jako Mosera z Komisaře Rexe: Tobias Moretti vyměnil natáčení za život zemědělce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.