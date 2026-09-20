Vyzkoušeli jsme iPhone 18 Pro Max, co je skutečně nové?

Apple představil letos v září nový ohebný
iPhone Duo a novou řadu iPhone 18 Pro. Zatímco první zmíněný model přijde na trh až v říjnu, druhý už se začal prodávat poslední pátek 18. září a od té doby máme také iPhone 18 Pro Max v redakci. Co přesně Apple letos vylepšil? Rozhodně to není jenom barva. Pojďme se na to podívat. TIP: Jak nejlépe přenést iPhone na nový model? Třeba kabelem Menší dynamic island a schované FaceID
Začal bych zmenšeným ostrůvkem Dynamic Island. To vypadá na první pohled jako jednoduchá věc, ale schovává se za tím nová technologie. Ta přímo schovává infračervený senzor do displeje na místo, kde se zobrazují hodiny. Displej je v této oblasti částečně průhledný a má menší hustotu pixelů.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Pro kompenzaci jasu musí tak svítit obrazové body v tomto místě dvakrát jasněji. Je zde také maličko horší rastr, ale v realitě to není vidět z běžné vzdálenosti. Při zkoumání z úplné blízkosti to však najdete. Dynamický ostrov je tak díky tomu menší a může nově zobrazovat až tři živé aktivity najednou.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Zrychlené nabíjení a větší baterie
Při prvním uchopení nového iPhone 18 Pro Max mě ještě překvapila jeho vyšší hmotnost, všiml jsem si toho hned. Nárůst je zde dle specifikací z 233 na 249 gramů, což není málo. Na druhou stranu je to daň za větší baterii a po pár chvilkách si člověk zvykne. Baterie tu vyrostla v případě evropské verze z 4823 mAh na 5391 mAh. Co to znamená v praxi? Dle slov Apple až 29 hodin používání u většího modelu Pro Max, 23 hodin u menšího. Přehrávat video pak dokáže větší model 45 hodin, menší 36 hodin.
Obsah balení iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Dost zajímavé je také zrychlené nabíjení. Na 50 procent se telefon dostane už za 15 minut. Apple oficiálně maximální výkon dobíjení neuvádí, ale doporučuje používat 60W USB‑C adaptér. Tato vylepšení osobně kvituji a v recenzi skutečný výkon změříme.
Výkonnější čip a lepší chlazení
Když už jsme u vnitřností, zde se toho také dost změnilo. Samozřejmě má nová generace nový výkonnější procesor. Máme tu čip Apple A20 Pro vyrobený 2nm procesem, který má nově paměť přímo u čipu stejně jako na procesorech řady Apple M. Mě osobně ale zaujalo více vylepšené chlazení, protože na limity výkonu jsem ani u loňského modelu nenarážel. Na přehřívání jsem ale občas narazil, speciálně teď v létě.
iPhone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Nový iPhone 18 Pro nabízí dokonce třikrát větší plochu chladiče typu Vapor Chamber. Ukázku odvodu tepla jsme mohli pozorovat na videu přímo od Applu, které přikládáme do článku níže. Tam je hezky vidět porovnání s iPhone 17 Pro.
Ukázka dvou návrhů šasi, která porovnává, jak odvádějí teplo odpařovací komory v modelech iPhone 17 Pro a iPhone 18 Pro při simulaci zátěže odpovídající náročnému hraní her Lepší fotoaparát s více možnostmi
Po lepší aplikaci na focení s více možnostmi nastavení jsem i já volal celé roky. Již minulý rok s iOS 26 jsme se dočkali prvního přepracování po delší době a letos s iPhone 18 Pro tu máme další novinky. Nově si můžete nastavit clonu, expoziční čas a vyvážení bílé.
Rozdíl mezi f/1.48 a f/4.0; zdroj: Dotekománie
Osobně bych řekl konečně, protože absence nastavení vyvážení bílé mně opravdu chyběla. Clona se také může hodit, protože při focení předmětů v různé vzdálenosti nemusely být oba ostré. Nyní iPhone automaticky volí nejlepší clonu v rozsahu f/1.48 – f/4.0. Lze to nastavit samozřejmě i ručně. Krátký rozdíl mezi f/1.48 a f/4.0 můžete vidět níže, více si ale ponecháme do recenze. Máme tu také vylepšené fotografické styly nebo 4K HDR timelapse.
Rozdíl mezi f/1.48 a f/4.0; zdroj: Dotekománie
Nové barvy
Nakonec nesmím zapomenout i na ty nové barvy. Oranžová je pryč a takovou hlavní barvou je letos nejspíš fialová s názvem Burgundy. V realitě mě překvapilo, že je to celkem tmavá barva. Mění však svůj odstín podle okolního osvětlení. Oranžová byla sice za mě pěkná a výrazná, ale měla jednu nevýhodu. Když jste točili video, v odraze nejen displeje byla vidět určitě více než tmavá fialová. V nabídce je ještě světle modrá, stříbrná a konečně také plnohodnotná černá.
iPhone 17 Pro Max vs. Phone 18 Pro Max; zdroj: Dotekománie
Cena a dostupnost
Apple iPhone 18 Pro s úložištěm 256 GB startuje na 34 990 Kč, verze iPhone 18 Pro Max pak přijde na 37 990 Kč. Novinky jsou již v prodeji.
Kolik stojí nové iPhony ve světě a jak si stojí Česko? Porovnali jsme nejen koncové ceny Applu