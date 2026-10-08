Ani mokasíny, ani lodičky. Ženy po šedesátce letos do divadla nosí 1 typ bot, ve kterých vydrží celý večer

Návštěva divadla neznamená jen dvě hodiny v sedačce. Patří k ní cesta na zastávku, schody na balkon, procházka foyer o přestávce a nakonec i návrat domů. Boty by proto měly působit slavnostně a zároveň nesmí začít tlačit hned po první scéně. Letošní podzim nabízí model, který tohle zvládne a navíc je zrovna v módě. Bota s páskem, kterou znáte z dětství
Řeč je o botách Mary Jane. Jde o uzavřenou botu, přes jejíž nárt vede jeden nebo více pásků, obvykle zapínaných na přezku. Dřív patřily hlavně do dětských botníků, takže je mnoho žen pamatuje ze školních let.
Tento podzim se vracejí v dospělejší a elegantnější podobě. České módní magazíny je řadí mezi hlavní boty sezony, často společně s jejich blízkou příbuznou, jejíž pásek tvoří písmeno T.
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Kolik dam si je obuje právě do hlediště, žádný průzkum neříká. Pro ženy, které chtějí vypadat upraveně a celé představení přitom prožít bez bolavých nohou, jde ale o velmi rozumnou volbu.
Foto: Freepik.com Proč v nich noha vydrží až do potlesku
Hlavní zásluhu má samotný pásek. Drží botu na místě, takže pata při chůzi nevyklouzává a vzadu se nedře o kůži. Zaoblená špička, kterou má většina modelů, nechává prstům dost prostoru.
Mary Jane se navíc vyrábějí hlavně s nízkým nebo širším sloupkovým podpatkem. Ten je stabilnější než tenký, a tak se na něm jistě sejde i po schodech do šatny.
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Rady pro společenské oblékání doporučují do divadla boty na mírném nebo středním podpatku a Mary Jane mezi vhodné modely výslovně řadí. Slavnostnější dojem udělá verze z lakované kůže, která ladí i s formálnějším oblečením.
Foto: Shutterstock.com Klasická černá, nebo odvážná červená?
Kdo chce jistotu, sáhne po jednoduchém modelu v černé nebo jiné neutrální barvě. Takový pár se hodí k většině šatníku a vydrží v kurzu několik sezon.
Odvážnější ženy mohou zkusit červenou. „Mohou skvěle oživit třeba nebarevný outfit a přitom působit i nadále minimalisticky,“ uvedla pro Kupi.cz osobní stylistka Petra Kasalová. Mezi letošní oblíbené materiály patří také semiš, který působí měkce a hřejivě.
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Boty s páskem vypadají nejlépe s delší sukní pod kolena, širšími kalhotami nebo jednoduchými šaty. Aby nepůsobily holčičím dojmem, stačí zbytek oblečení držet střídmý. Tmavý kalhotový kostým a hedvábná halenka s nimi vytvoří elegantní celek, se kterým se v divadle rozhodně neztratíte.
Foto: Shutterstock.com
Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48096-boty-podzim-2026-trendy, https://www.marianne.cz/moda/francouzky-uz-vedi-jake-boty-se-budou-nosit-na-podzim-2026-tyto-modely-vypadaji-sik-a-zaroven-jsou-pohodlne-a6072, https://www.zeny.cz/krasa-a-moda/moda/jak-se-obleknout-do-divadla-na-mini-saty-zapomente-i-kdyby-byly-sebekrasnejsi-2, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/na-jare-obujte-boty-jako-pro-panenku-mary-jane-jsou-modnim-hitem-z-parize-tipy-kde-tuto, https://wojas.cz/blog/jak-stylizovat-boty-mary-jane-napady-na-klasicke-a-moderni-kombinace, https://www.jarzab.eu/13-168327-typu-pohodlnych-bot/, https://www.arno.cz/clanek/jak-vybrat-boty-do-divadla, https://www.poudree.cz/blog/patecni-outfit-bez-podpatku-5-bot-ve-kterych-muzes-chodit-cely-den-a-porad-vypadat-ze-to-byl-zamer