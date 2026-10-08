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Tohle je prostě šílené, zlobí se norský kouč po zranění Haalanda. Šílený program si žádá další oběti

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Erling Haaland vydržel proti Portugalsku 67 minut, pak sám požádal o střídání. „Je to prostě šílené,“ řekl norský trenér Ståle Solbakken o zápasovém programu, na který podle něj jeho nejlepší hráč doplácí.
Tohle je prostě šílené, zlobí se norský kouč po zranění Haalanda. Šílený program si žádá další oběti

Tohle je prostě šílené, zlobí se norský kouč po zranění Haalanda. Šílený program si žádá další oběti

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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