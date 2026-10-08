Tohle je prostě šílené, zlobí se norský kouč po zranění Haalanda. Šílený program si žádá další oběti

- Haaland v Portu odstoupil v 67. minutě, Norsko prohrálo 1:2
- Trenér Solbakken mluví o únavě, ne o zranění
- Podle Transfermarktu je Haaland třetím nejvytíženějším útočníkem roku 2026
- Útočník odletěl na odpočinek do Málagy, do Manchesteru se vrátí až později v týdnu
- V neděli čeká Manchester City výjezd na Anfield, první zápas po verdiktu komise
Šedesát minut, které se protáhly
Pohled na Haalanda, jak se v nedělním zápase Ligy národů pomalu šoural na lavičku, vyvolal v Manchesteru nervozitu. Norsko v Portu prohrálo s Portugalskem 1:2 a hvězdný útočník střídal v 67. minutě za potlesku obou táborů. Norský trenér Ståle Solbakken ale obavy z vážného zranění rozptýlil.
„Spousta hráčů je opravdu vyčerpaná. Berge a Ødegaard jsou prakticky na dně. Erling ze sebe dlouho ždímal maximum. Myslím, že dostal pořádně zabrat a byl skvělým hrotem, o který se tým mohl opřít. Doufali jsme v šedesát minut a zvládl jich pětašedesát. To je spousta pozitiv,“ vysvětlil podle Sports Illustrated.
Že celý zápas neodehraje, se vědělo předem. Haaland nastoupil v základní sestavě ve všech čtyřech podzimních zápasech Ligy národů. „Odehrál dva celé zápasy proti Dánsku a Portugalsku. Proti Walesu byl unavený. Proto jsme si včera spolu upřímně promluvili a prošli různé možnosti,“ popsal Solbakken.
Ve hře byla i varianta, že by naskočil až na druhý poločas. „O tom se mluvilo. Jenže z takových věcí má hodně špatný pocit. Zažil situace, kdy naskočil z lavičky v Ligovém poháru, a moc se to nepovedlo,“ dodal kouč.
Léto bez dovolené
Solbakken pak namířil na kalendář. „Je to vyčerpávající program. Pro ty, kdo hrají Ligu mistrů a měli málo volna, je ještě brutálnější. Zvlášť pro hráče, kteří kvůli mistrovství světa neměli letní pauzu, protože na turnaji došli daleko. To byl i náš případ,“ posteskl si.
„Tak málo dovolené, pak hned ligy s vysokou intenzitou a k tomu ještě reprezentační pauza. Nejde o výmluvy. Je to prostě šílené. Hlavně pro menší země,“ pokračoval.
Čísla mu dávají za pravdu. Podle Transfermarktu patří Haaland k nejvytíženějším útočníkům roku 2026:
- Rasmus Højlund (Neapol, Dánsko) 2 813 minut
- Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, Španělsko) 2 803 minut
- Erling Haaland (Manchester City, Norsko) 2 789 minut
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Francie) 2 629 minut
- Ante Budimir (Osasuna, Chorvatsko) 2 577 minut
Hlavní muž bez přestávky
„V klubu hraje prakticky každý zápas. Patří do skupiny s nejvyšší zátěží, právě protože hraje všechny soutěže a je hlavním mužem,“ zlobil se Solbakken.
V Premier League ani v Lize mistrů zatím za City nevynechal jedinou minutu. Po zápase v Portu si proto dopřál krátký odpočinek a podle norského deníku Dagbladet odletěl za teplem do Málagy. Trenér Enzo Maresca ho na tréninku nečeká dřív než ke konci týdne.
Pak přijde Anfield. Maresca už dříve připustil, že bude muset Haalanda během sezony šetřit. Troufne si na to ale právě v Liverpoolu, v prvním zápase po verdiktu, který Manchester City uznal vinným a pohrozil mu odečtem bodů? Kolem klubu je navíc dost hluku i bez toho, například když Roy Keane vyzval hráče City, ať vyhodí medaile do koše.