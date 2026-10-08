Loni nemohl hrát kvůli zádům, teď míří na rekord extraligy. Červenka v 40 letech sbírá body tempem, jaké liga nepamatuje

Pardubice porazily 4. října Spartu 6:4 a Červenka po tomto zápase uzavřel úvodní třetinu října s bilancí 5 gólů a 12 asistencí. Je to průměr 1,89 bodu na zápas. Když jsme ho přepočítali na celou 52kolovou základní část, vyšlo zhruba 98 bodů. Podle historických přehledů drží rekord samostatné české extraligy Martin Růžička s 83 body ze sezony 2012/13. Červenka tedy nejede jen nadprůměrně, jede nad rekordem. A to ve věku, kdy většina jeho vrstevníků už dávno trénuje mládež nebo komentuje v televizi.
Kolik mu chybí a co by stačilo
Čísla jsou jednoduchá a právě proto působí tak silně. K vyrovnání Růžičkova maxima potřebuje Červenka ještě 66 bodů, k jeho překonání 67. Na to mu zbývá 43 zápasů základní části.
Kdyby je odehrál všechny, stačil by mu na rekord průměr 1,56 bodu na zápas. To je pořád extrémní číslo, jaké v extralize zvládá jen hrstka hráčů v životní formě. Je ale znatelně nižší než jeho současných 1,89. Červenka si tak teoreticky může dovolit zpomalit a rekord by stejně padl.
Pro srovnání: Růžička nasbíral svých 83 bodů v 52 zápasech, tedy v průměru zhruba 1,60 bodu na utkání. Červenka je po prvních týdnech skoro o třetinu bodu na zápas nad touto hranicí.
Kdy by mohl padnout historický 84. bod? Pokud by Červenka držel současný průměr, vychází nám to přibližně na 45. zápas sezony, tedy podle rozpisu kolem přelomu ledna a února 2027. Přesné datum seriózně určit nejde, rozhodne zdraví, vytížení i přesilovky. Zatím je jisté jen to, že pardubický kalendář nabízí v nejbližších týdnech náročnou porci:
- 9. října: Vítkovice (venku)
- 11. října: Třinec (doma)
- 18. října: Olomouc (venku)
- 23. října: Kladno (venku)
- 25. října: Hradec Králové (venku)
- 27. října: Litvínov (doma)
Kdo se nedostane na stadion, najde všech 52 kol základní části i celé play-off na platformě Oneplay. Hlavním kanálem je Oneplay Sport 2, vybrané zápasy běží i na Oneplay Sport 3 a utkání lze zpětně přehrát až sedm dní po odvysílání.
Tři různé rekordy, které se snadno pletou
Když se kolem Červenky mluví o „rekordu“, jde ve skutečnosti o tři odlišné laťky. Každá má jinou váhu a jinou historii.
|Rekord
|Držitel
|Hodnota
|Kde je Červenka
|Body v základní části samostatné extraligy
|Martin Růžička (Třinec, 2012/13)
|83 bodů
|po 9 zápasech 17 bodů, tempo na 98
|Nejstarší vítěz bodování základní části
|Roman Červenka (2025/26)
|40 let a 86 dní
|už mu patří, loni překonal Nedvěda
|Červenkovo vlastní maximum ze sezony 2025/26
|Roman Červenka
|60 bodů ve 43 zápasech
|aktuálně výrazně rychlejší tempo
Věkový rekord už je hotová věc. Loni Červenka vyhrál kanadské bodování ve věku 40 let a 86 dní a posunul hranici, kterou od ročníku 2011/12 držel Petr Nedvěd. Ten tehdy ovládl produktivitu ve věku 40 let a 79 dní s 61 body ve 49 zápasech. Červenka měl 60 bodů, ale jen ve 43 utkáních. Průměr měl tedy výrazně lepší.
Zajímavý detail přináší aktuální tabulka produktivity. Za Červenkou se drží Libor Hudáček s 12 body, po 11 bodech mají Filip Chlapík, David Tomášek a právě Martin Růžička. Muž, jehož rekord je v ohrožení, tedy stále hraje a sleduje útok na své maximum zblízka. Náskok na druhé místo dělá pět bodů.
Návrat, který neuspěchal
Současný rozjezd má kořeny v loňském podzimu. Tehdy Červenka do sezony vůbec nevstoupil. Poprvé nastoupil až 26. září 2025 v předehrávce 8. kola proti Třinci, a vynechal tak celý úvod soutěže.
Důvodem byly potíže se zády. Přesnou diagnózu veřejně nerozebíral. V listopadovém rozhovoru pro Sport.cz ale vysvětlil, že se potřeboval stoprocentně uzdravit a dotrénovat a nechtěl naskočit zraněný. O konkrétních změnách tréninku nebo životního režimu veřejně nemluví.
Trpělivost se vyplatila víc, než kdokoli čekal. Navzdory ztrátě úvodních kol vyhrál bodování základní části. V play-off přidal 25 bodů, stal se nejužitečnějším hráčem vyřazovací části a v šestém finálovém zápase proti Třinci rozhodl o titulu v čase 60:57 v prodloužení. Po sezoně ho anketa vyhlásila hokejistou roku, jak shrnul klub.
Základní část, play-off, finále. Ovládl všechno.
Spekulace o konci kariéry přitom nikdy nedostaly prostor. Už v listopadu 2025 Červenka říkal, že je zdravý, fyzicky nestrádá a nemá pocit, že by neměl co nabídnout. Pardubice s ním krátce nato prodloužily smlouvu do roku 2028 a sportovní manažer Petr Sýkora ho označil za jednoho z nejlepších hráčů extraligy.
Proč to funguje právě teď
Rozdíl mezi loňskem a letoškem je na první pohled prostý: letos začal sezonu zdravý. Pardubice mu navíc vytvářejí prostředí, ve kterém se body sbírají snáz než kdekoli jinde. Po devíti zápasech jsou druhé se sedmi výhrami a dvěma porážkami, mají 21 bodů a skóre 39:25. Víc gólů má v aktuální tabulce Tipsport extraligy jen stoprocentní Třinec, který po osmi zápasech drží skóre 40:16.
Sám Červenka už loni upozorňoval, že Dynamo má kvalitnější a konzistentnější tým než v předchozích letech. Podle nás je to klíč k celému příběhu. Elitní hokejová inteligence, kterou měl vždycky, dnes potkává sehraný útok a silnou přesilovku. Jeho dvanáct asistencí z celkových sedmnácti bodů mluví jasně: nejde o střelce, který čeká na odražený puk, ale o hráče, přes kterého teče celá ofenziva. Aktuální čísla lze kontrolovat v oficiálních statistikách Českého hokeje.
Kariérní vizitku přitom už dávno má. Bodování extraligy vyhrál v sezonách 2009/10, 2015/16 a 2025/26, mezi nimiž leží celých šestnáct let. S reprezentací získal zlato na MS 2010 a v roce 2024 jako kapitán dovedl tým k titulu v Praze. Před loňským šampionátem ho Dynamo zmiňovalo v souvislosti s jeho třináctým mistrovstvím světa. Zda se do národního týmu ještě vrátí, zatím veřejně nepotvrdil ani nevyloučil.
Červenka už nemusí nikomu dokazovat, že do extraligy patří. To vyřešil loni. Teď testuje něco jiného: kam až může čtyřicetiletý hokejista posunout měřítka celé soutěže. Pokud zůstane zdravý, dá se čekat, že nepůjde jen o povedený start, ale o reálný útok na hranici, kterou od Růžičkových 83 bodů v extralize nikdo nepřekonal.
Rekord, který vydržel přes deset let, teď sleduje jeho autor ze stejné ligy, jen o šest bodů níž v tabulce. Červenka mezitím hraje, jako by věk byl jen další číslo, které se dá přepsat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka