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Loni nemohl hrát kvůli zádům, teď míří na rekord extraligy. Červenka v 40 letech sbírá body tempem, jaké liga nepamatuje

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Romanu Červenkovi je čtyřicet a po devíti kolech má 17 bodů. Takové tempo by na konci základní části vystačilo na 98 bodů, tedy víc, než kdy samostatná extraliga viděla.
Loni nemohl hrát kvůli zádům, teď míří na rekord extraligy. Červenka v 40 letech sbírá body tempem, jaké liga nepamatuje

Loni nemohl hrát kvůli zádům, teď míří na rekord extraligy. Červenka v 40 letech sbírá body tempem, jaké liga nepamatuje

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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