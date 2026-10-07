Microsoft zablokoval všechny triky pro obejití účtu ve Windows 11. Jeden ale přehlédl a je přímo na jeho stránce

Příběh zní skoro jako vtip. Microsoft investoval měsíce práce do blokování příkazů v terminálu, zásahů do registru i triků s odpojením internetu. Jenže na přihlašovací obrazovce, kterou při čisté instalaci vidí každý uživatel, zůstal nenápadný textový odkaz „Learn more“. Stačí na něj kliknout, žádný příkazový řádek, žádný editor registru, žádný externí nástroj, a systém vás pustí rovnou k vytvoření lokálního účtu bez přihlášení k Microsoftu. Trik jako první veřejně popsal technologický nadšenec Bob Pony 12. září 2026 na sociální síti Bluesky, do dvou dnů ho nezávisle ověřily redakce Windows Latest i The Register.
Co všechno Microsoft postupně zablokoval
Chronologie utahování šroubů je poměrně přímočará. V březnu 2025 Microsoft v Insider buildu 26200.5516 odstranil oblíbený skript
bypassnro.cmd, který uživatelům umožňoval obejít požadavek na připojení k internetu, a tím i přihlášení k účtu Microsoft. Šlo o jednu z nejrozšířenějších metod: stačilo během instalace otevřít příkazový řádek a zadat jediný příkaz.
O několik měsíců později, v říjnu 2025, přišla další vlna blokování. V oficiálním příspěvku na Windows Insider blogu Microsoft oznámil odstranění „známých mechanismů pro vytvoření lokálního účtu během úvodního nastavení“. Nezávislé testy pak ukázaly, že přestaly fungovat i další cesty: ruční přidání klíče
BypassNRO do registru, URI příkazy
start ms-cxh:localonly a
start ms-cxh://setaddlocalonly, zadání falešných přihlašovacích údajů pro vyvolání chyby i starší trik přes
oobenetworkconnectionflow. Zkrátka řada postupů, které komunita v průběhu let vymyslela.
Odkaz, který zůstal schovaný na očích
A pak tu je ta ironie. Na obrazovce „Let’s add your Microsoft account“, kde vás systém vyzve k přihlášení, se nachází delší odstavec pod nadpisem „Sign-in options“. Uvnitř tohoto odstavce, nikoli jako velké tlačítko dole na stránce, je malý textový odkaz „Learn more“. Po kliknutí se otevře obrazovka „Who’s going to use this device?“, tedy klasické vytvoření lokálního účtu. Zadáte jméno, heslo, tři bezpečnostní otázky a pokračujete dál. Hotovo.
Žádné odpojování Wi-Fi. Žádné Shift+F10 pro příkazový řádek. Žádné stahování externích nástrojů. Jen kliknutí myší na odkaz, který je součástí instalačního průvodce.
Podle dostupných zdrojů jde zřejmě o chybu, nikoli o záměr. Microsoft nikde nedokumentuje „Learn more“ jako podporovanou cestu k vytvoření lokálního účtu a k tomuto konkrétnímu postupu nemá veřejně známé oficiální vyjádření. Naposledy bylo jeho fungování veřejně ověřeno v polovině září 2026, tedy ještě před vydáním Windows 11 verze 26H2 z 29. září. Zda Microsoft mezitím potichu upravil instalační obraz nebo komponentu OOBE, není potvrzeno.
Proč Microsoft tak tvrdošíjně trvá na účtu
Oficiální argumentace je jasná: účet Microsoft propojuje zařízení s OneDrive, Microsoft Store, Microsoft 365, Family Safety, Xboxem a dalšími službami. Umožňuje synchronizovat nastavení mezi počítači, zálohovat vybraná data do cloudu a zjednodušuje správu některých bezpečnostních funkcí. V Insider blogu Microsoft dokonce tvrdí, že obcházení přihlášení může přeskočit „kritické obrazovky nastavení“ a zanechat zařízení „ne plně nakonfigurované k použití“.
Prakticky řečeno: účet Microsoft je vstupenkou do celého ekosystému. U edice Home je tlak nejsilnější, protože během úvodního nastavení nenabízí stejné možnosti firemního nasazení jako edice Pro, Enterprise nebo Education. To ale neznamená, že je účet Microsoft technicky jediným způsobem, jak lze Windows Home dlouhodobě používat.
Zajímavé je, že ani uvnitř Microsoftu nemusí na vynucování účtu panovat úplná shoda. Viceprezident Scott Hanselman v březnu 2026 veřejně napsal: „Jo, taky se mi to nelíbí. Pracuju na tom.“ Tento komentář ale sám o sobě neznamená změnu oficiální politiky Microsoftu, která se k říjnu 2026 nezměnila.
Co to znamená pro české uživatele
Oficiální česká stránka Microsoftu nabízí Windows 11 verze 26H2 ke stažení včetně Media Creation Tool a ISO obrazu. Nejde tedy o žádné stahování z pochybných zdrojů, ale o oficiální distribuci Microsoftu.
Přímé veřejné ověření triku na české jazykové mutaci nemáme. Proto není možné s jistotou tvrdit, že bude fungovat na každém českém instalačním médiu. Pokud je ale problém skutečně součástí logiky OOBE průvodce a není závislý na jazyce, je pravděpodobné, že se bude chovat stejně i v české verzi stejného buildu. Totéž platí pro nové notebooky z obchodů: OOBE se zobrazuje i při prvním zapnutí předinstalovaného systému, konkrétní výrobce však může dodat vlastní nebo starší obraz s odlišným chováním.
Důležité je i to, co se stane s účtem, pokud Microsoft díru opraví. Lokální účet vytvořený tímto způsobem je standardní lokální účet. Microsoft Support ho popisuje jako jednu ze dvou běžných forem přihlášení a umožňuje mezi lokálním účtem a účtem Microsoft kdykoli přepínat. Oprava by proto měla uzavřít vstupní cestu v instalačním průvodci, nikoli zpětně rušit už existující lokální účty.
Jak dlouho to ještě vydrží
Vzhledem k tomu, jak rychle Microsoft v minulosti zavíral podobné mezery, a vzhledem k mediální pozornosti, kterou tento trik získal, je pravděpodobné, že oprava přijde poměrně brzy. Jisté to ale není. K dnešnímu dni také neexistuje veřejné oficiální oznámení, které by potvrzovalo konkrétní termín opravy.
Celý příběh má jednu pointu, která stojí za zapamatování: Microsoft postupně zablokoval příkazový řádek, registry, falešné přihlašovací údaje i některé způsoby obejití připojení k internetu. A přesto zřejmě zůstal funkční jednoduchý odkaz přímo v jeho vlastním instalačním průvodci.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda