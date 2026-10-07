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Microsoft zablokoval všechny triky pro obejití účtu ve Windows 11. Jeden ale přehlédl a je přímo na jeho stránce

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Microsoft od jara 2025 systematicky zavíral každou známou cestu, jak při instalaci Windows 11 Home obejít povinné přihlášení k účtu. Jednu ale přehlédl.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: Public Domain / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 20:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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