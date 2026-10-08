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Odborníci varují Čechy: jen málokdo se umí správně sprchovat. Tohle je 8 míst, na která zapomínátePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Denní sprcha patří k rutině skoro každého z nás. Dermatologové i další […]
Odborníci varují Čechy: jen málokdo se umí správně sprchovat. Tohle je 8 míst, na která zapomínáte
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 08.10.2026 06:26
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