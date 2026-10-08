Milan Peroutka by pro mladistvý vzhled obětoval mnohé: Kvůli pohlednému manželovi zašel daleko

Zpěvák Milan Peroutka otevřeně promluvil o omlazení pleti pomocí lososího mlíčí. Důvod je osobní i velmi srozumitelný.
Milan Peroutka se netají tím, že o svůj vzhled pečuje. Tentokrát ale zaujal něčím, co se u mužů z českého showbyznysu pořád neobjevuje v rozhovorech úplně často. Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že otevřeně mluvil o estetické proceduře, kterou podstoupil, a že ji plánuje zopakovat. Důvod přitom podal poměrně jednoduše: chce vedle svého mladšího manžela Dominika Roubínka pořád vypadat dobře.
Vedle Dominika Roubínka chce působit mladistvě
V rozhovoru pro Blesku zpěvák řekl: „Byl jsem na prvním lososovi a půjdu znovu.“ Nijak zvlášť to nerozmělňoval. Jeho manžel Dominik Roubínek je o osm let mladší a Peroutka vedle něj chce vypadat mladě. Na druhou stranu zmínil, že spousta lidí ani nedokáže odhadnout, kdo z nich je mladší, protože vedle sebe působí skoro jako vrstevníci. Považuje to trochu za „fun fact“, oni sami si z věkového rozdílu nic nedělají.
Osmiletý věkový rozdíl přitom v jejich vztahu zjevně nepředstavuje žádné velké téma. Poznali se původně při obyčejném setkání, které mělo být jen příležitostí k povídání. Peroutku tehdy na Dominikovi zaujala jeho inteligence a empatie. Z jednoho setkání se postupně stala další a další a vztah nabral poměrně rychlé tempo. „Láska nejsou teorie, to jsou city,“ popsal později Peroutka pro iDNES.cz jejich začátky. V létě 2023 si pak dvojice řekla své ano při tajném obřadu.
Petra Janů ukázala své neobvyklé království: Bydlí v bývalém kostele a má i vlastní rybník
Od svatby o sobě oba mluví jako o sehraném páru. Peroutka svého manžela označil za životní oporu a jistotu, Dominik zase jejich případné hádky s nadsázkou popsal spíš jako diskuse. Oba se také rádi smějí, a tak vzpomínají na svatbu i začátky vztahu s velkou dávkou humoru.
Co je vlastně „losos“ a proč se o něm tolik mluví
Procedura, které se zkratkovitě říká omlazení lososím spermatem, ve skutečnosti využívá látky získávané z lososího mlíčí. V estetické medicíně se tyto látky používají v souvislosti s péčí o kvalitu pokožky. Ze slov Milana Peroutky přitom vyplývá, že jednou návštěvou to pro něj skončit nemá.
Samotný název procedury samozřejmě přitahuje pozornost. Zajímavější je ale možná to, že podobná témata už dnes u mužů z veřejného prostoru nepůsobí tak neobvykle jako dřív. Péče o pleť, kosmetické procedury nebo snaha zachovat mladší vzhled se postupně stávají běžnější součástí veřejného obrazu i u mužů.
Peroutka prozradil, že běžně používá také přípravky na péči o pleť a před několika lety byl osloven známou kosmetickou značkou, aby se objevil v její reklamě. Spolupráce nakonec nedopadla, ale v budoucnu by se něčemu podobnému nebránil.
U herců, zpěváků a moderátorů navíc vzhled hraje poměrně viditelnou roli. Obličej je vystavený fotografům, televizním kamerám i sociálním sítím a drobnosti, kterých by si člověk v běžném životě možná nevšiml, mohou na fotografiích vyniknout. U Peroutky, který se pohybuje mezi hudbou, televizí a společenskými akcemi, tak péče o vzhled není úplně překvapivou součástí jeho veřejného obrazu.
Drahý oblek a dražší čas: proč to celé dává smysl
Na stejné akci měl Milan Peroutka výrazný oblek od britského návrháře Alexandera McQueena. Už dříve ho vynesl na festivalu v Karlových Varech a uvedl, že s opakovaným nošením drahých kousků nemá problém a že by ho časem klidně mohl věnovat na dobrou věc. Podle zveřejněných informací se hodnota obleku pohybovala kolem sta tisíc korun.
Cenovka je u takového modelu samozřejmě nepřehlédnutelná. Zajímavější je ale způsob, jakým se u veřejně známých lidí skládá celkový obraz. Oblečení, účes, pleť, kondice i vystupování fungují společně. A u Peroutky do toho vstupuje také fakt, že vedle sebe často stojí s partnerem, s nímž tvoří výraznou dvojici. Procedura s lososím mlíčím je pro něj jednou z mnoha forem péče o vzhled.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Milan Peroutka by pro mladistvý vzhled obětoval mnohé: Kvůli manželovi vyzkoušel i aplikaci lososího spermatu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.