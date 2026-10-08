Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Milan Peroutka by pro mladistvý vzhled obětoval mnohé: Kvůli pohlednému manželovi zašel daleko

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvák Milan Peroutka otevřeně promluvil o omlazení pleti pomocí lososího mlíčí. Důvod je osobní i velmi srozumitelný.
Fotografie Milana Peroutky

Fotografie Milana Peroutky

Zdroj: Foto: NextFoto, Milan Peroutka na party společnosti Innogy
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:43

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Prezident nepůjde volit, první dáma jejich průšvih geniálně otočila: Na vině je prý stát a lidé se bouří
Prezident nepůjde volit, první dáma jejich průšvih geniálně otočila: Na vině je prý stát a lidé se bouří
Diváci si ho pamatují jako Mosera z Komisaře Rexe: Tobias Moretti dnes vede úplně jiný život
Diváci si ho pamatují jako Mosera z Komisaře Rexe: Tobias Moretti dnes vede úplně jiný život

Tobias Moretti, první představitel Richarda Mosera z Komisaře Rexe, slaví 67 let. Z televizní slávy odešel...

Jaroslav Uhlíř je své manželce moc vděčný: Helena je moc krásná a chodí s ním téměř všude
Jaroslav Uhlíř je své manželce moc vděčný: Helena je moc krásná a chodí s ním téměř všude

Jaroslava Uhlíře si většina lidí vybaví hlavně přes písničky. Vedle něj ale stojí jeden nenápadný, přesto...

Těžké období s léčbou Laďku Něrgešovou nezlomilo: Herečka nachází klid díky svému oblíbenému koníčku
Těžké období s léčbou Laďku Něrgešovou nezlomilo: Herečka nachází klid díky svému oblíbenému koníčku

Laďka Něrgešová prochází náročnou léčbou, přesto nepolevuje. Sílu hledá v cestování, dětech i u malířského...

Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Jako modelka a návrhářka fanouškům udělala obří radost
Markéta Pekarová Adamová si splnila dětský sen: Jako modelka a návrhářka fanouškům udělala obří radost

Markéta Pekarová Adamová se na Instagramu ukázala v červeném kostýmku a připomněla svůj dětský sen. V...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.