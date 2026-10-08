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Zářivý návrat k historii. Libereckou radnici rozsvítily repasované a vyčištěné lustry

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Kompletní čištění a repase lustrů a ověskových svítidel proběhly v budově historické radnice v Liberci. V památkově chráněném objektu jich bylo obnoveno 59. Město přišly práce, které si objednalo u specialistů z Kamenického Šenova, na 800 tisíc korun.
Zářivý návrat k historii. Libereckou radnici rozsvítily repasované a vyčištěné lustry

Zářivý návrat k historii. Libereckou radnici rozsvítily repasované a vyčištěné lustry

Zdroj: Město Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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