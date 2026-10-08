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Tuhle skleněnou drobnost z ČSSR poptávají sběratelé z celého světa. Kdo ji má doma, dostane od nich i 8 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Krabice s věcmi po prarodičích skrývá víc, než se na první pohled […]
Tuhle skleněnou drobnost z ČSSR poptávají sběratelé z celého světa. Kdo ji má doma, dostane od nich i 8 500 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 08.10.2026 06:46
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