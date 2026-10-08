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Imunitní buňky mohou vyčerpat přehnané nároky. Vědci zkoumají, jak jim pomoci vydržet

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T-lymfocyty mohou napadat nádorové buňky, ale při dlouhodobé stimulaci ztrácejí část svých schopností. Nová práce ukazuje, že k tomuto stavu mohou přispívat příliš vysoké energetické požadavky na výrobu proteinů. Experimentální zásah do jedné signální dráhy pomohl zachovat dlouhodobější funkci, zatím však nejde o ověřený postup pro pacienty.
Imunitní buňky mohou vyčerpat přehnané nároky. Vědci zkoumají, jak jim pomoci vydržet

Imunitní buňky mohou vyčerpat přehnané nároky. Vědci zkoumají, jak jim pomoci vydržet

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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