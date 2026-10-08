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Dva lidé mají stejně vysoký důchod. Po zaplacení bydlení ale jednomu zbývá sotva polovina

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Dva senioři mohou každý měsíc dostávat stejný důchod, a přesto hospodařit s úplně jinou částkou. Rozhodující je především bydlení, které může jednomu ukrojit několik tisíc korun, zatímco druhému více než polovinu penze. Rozdíl dále prohlubují energie, zdravotní výdaje nebo skutečnost, zda senior žije ve vlastním, nebo platí nájem.
Stejných 22 tisíc, úplně jiný rozpočet.

Stejných 22 tisíc, úplně jiný rozpočet.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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