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Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

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Microsoft chystá změnu v zálohování aplikace Authenticator na Androidu. Od ledna příštího roku už nebude možné ukládat zálohu účtů a klíčů pro dvoufázové ověření v...
Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

Zdroj: helpdeskgeek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 11:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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