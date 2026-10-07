Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google One

Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google OnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Microsoft mění zálohování v aplikaci Authenticator. Od příštího roku bude na Androidu využívat uložiště Google OneZdroj: helpdeskgeek
Článek byl publikován 07.10.2026 11:38
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