Proč byste měli mít koupací sud na zahradě?

Koupací sud dokáže proměnit obyčejnou část zahrady v místo, kam se budete těšit po práci, o víkendu i během mrazivého večera. A nemusí přitom sloužit jen jako letní alternativa k bazénu. Při správném výběru a umístění si ho můžete užívat prakticky po celý rok.
Užijte si horkou lázeň i uprostřed zimy
Právě v chladných měsících má koupací sud největší kouzlo. Spojení teplé vody, mrazivého vzduchu a tiché zahrady vytváří zcela jinou atmosféru než letní koupání.
Pokud plánujete sud využívat především v zimě, zaměřte se na modely určené pro celoroční provoz. U některých typů je klíčové správné zazimování kamen a potrubí, proto vždy dodržujte doporučení výrobce.
Tip: Umístěte sud tak, abyste z něj měli hezký výhled. V zimě může být pohled na zasněženou zahradu mnohem větším zážitkem než sebeluxusnější dekorace.
Ideální jsou sudy určené pro celoroční používání. Zdroj: Pixabay Jak sud zasadit do zahrady bez velkých stavebních úprav
Koupací sud nevyžaduje rozlehlé výkopy jako klasický bazén. Zásadní je však jeho správné umístění:
Podklad: Základem je pevná, rovná a stabilní plocha (např. zámková dlažba, štěrkové lůžko nebo dřevěný rošt). Inženýrské sítě: Myslete na snadný přístup k vodě, její odtok a v případě elektrického ohřevu i na přívod elektřiny. Přístupová cesta: Nenechte se zaskočit zimou. Koupací sud představuje dokonalý relax. Vhod přijde lehký paraván, který zajistí intimitu. Zdroj: Pixabay Čistá voda bez zbytečné práce: Vyplatí se filtrace?
Čím častěji budete sud používat, tím větší pozornost musíte věnovat péči o vodu. Bez filtrace nezbývá než vodu pravidelně vypouštět, sud ručně vyčistit a znovu napustit — což je při častém provozu časově i finančně náročné.
Filtrace udrží vodu čistou nesrovnatelně déle. Nezapomínejte však na základní hygienu uživatelů: rychlá sprcha před koupáním výrazně omezí množství potu i kosmetiky, které se do vody dostanou, a prodlouží životnost vodní lázně.
Tip: Pokud víte, že budete sud používat několikrát týdně, vyplatí se při výběru věnovat filtraci mnohem větší pozornost než různým dekorativním doplňkům.
Filtrace udrží vodu stále čistou, takže ji nebudete muset vyměňovat. Zdroj: pexels.com Dřevo, nebo elektřina? Vyberte si správný ohřev
Způsob ohřevu přizpůsobte tomu, jak a kdy budete sud nejčastěji využívat:
Kamna na dřevo: Ideální volba pro ty, kteří milují praskání ohně, vůni kouře a celý rituál zatápění. Elektrický ohřev: Nabízí maximální pohodlí, snadnou regulaci teploty a možnost mít vodu neustále připravenou. Kombinovaný ohřev: Propojuje atmosféru dřeva s praktičností elektrického udržování teploty. Sud nemusí být jen luxusní doplněk
Koupací sud není pro každého. Pokud hledáte hlavně místo na plavání, klasický bazén bude dávat větší smysl. Jestli ale chcete zahradu využívat i mimo hlavní sezonu a hledáte místo, kam večer na chvíli uniknout, může být sud překvapivě praktickou investicí.
A možná právě proto se z něj může stát jedno z nejvyužívanějších míst na celé zahradě.
Zdroj info: Kapitoly o bydlení a autorský text