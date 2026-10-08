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Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu v Harrachově. Kilometr zatáček nadchl i děti

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Bobová dráha Harrachov nabízí téměř kilometr jízdy, 17 zatáček a dvě nadzemní křížení. Vyzkoušeli jsme ji s dětmi a právě možnost regulovat rychlost z ní dělá zajímavý rodinný výlet.
Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu v Harrachově. Kilometr zatáček nadchl i děti

Vyzkoušeli jsme bobovou dráhu v Harrachově. Kilometr zatáček nadchl i děti

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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