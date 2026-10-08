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Rozchod Farne a Chobota může nadělat problémy: Ve hře je majetek za desítky milionů

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Dennívýzva
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Ewa Farna a Martin Chobot oznámili po třinácti letech společného života rozchod. Vedle dalšího fungování rodiny se nyní pozornost obrací také k majetku, který je s dvojicí spojován. Patří mezi něj rodinné bydlení ve Všenorech i historická nemovitost na pražském Novém Světě, jejichž hodnota se podle dřívějších odhadů pohybuje v desítkách milionů korun. Ne všechno ale musí být automaticky předmětem případného majetkového vypořádání.
Rozchod Farne a Chobota může nadělat problémy: Ve hře je majetek za desítky milionů

Rozchod Farne a Chobota může nadělat problémy: Ve hře je majetek za desítky milionů

Zdroj: nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:18

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