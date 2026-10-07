Windows 11 26H2 je venku a má pouhých 174 KB. Microsoft přiznal, že velký update tentokrát nemá smysl

Windows 11 26H2, oficiálně označovaný jako Windows 11 2026 Update, je od 29. září dostupný pro způsobilá zařízení s Windows 11 24H2 a 25H2. Jenže kdo čekal hodinovou instalaci a gigabajty stahovaných dat, ten se dočkal překvapení. Microsoft totiž 26H2 pro tyto dvě verze distribuuje pomocí takzvaného enablement package, tedy aktivačního balíčku. Ten má jen několik set kilobajtů a ve srovnání s klasickým plným upgradem je zanedbatelně malý. Microsoft k tomu nepotřeboval dramatické prohlášení. Stačilo se podívat na konstrukci celého updatu: žádná velká jednorázová instalace novinek, žádná reinstalace systému. Nové funkce už byly průběžně doručovány prostřednictvím měsíčních aktualizací a nyní se pouze aktivují.
Proč stačí malý balíček místo gigabajtů
Klíčem k pochopení je pojem enablement package, tedy aktivační balíček, který funguje jako hlavní vypínač. Nepřináší kompletní nový systémový kód ani nepřepisuje jádro. Aktivuje funkce, které už byly do systému doručeny v předchozích měsíčních aktualizacích, ale zůstávaly neaktivní.
Verze 24H2, 25H2 a 26H2 sdílejí společný základ operačního systému a shodnou sadu systémových souborů. Microsoft přímo uvádí, že nové funkce 26H2 jsou už zahrnuté v posledních kumulativních aktualizacích pro 24H2 a 25H2, pouze zůstávají v neaktivním stavu. Po instalaci enablement package se aktivují a po jediném restartu systém přejde na 26H2.
Důležitá poznámka: tahle cesta platí pro počítače, které už běží na 24H2 nebo 25H2. Kdo je stále na starší verzi 23H2, případně na Windows 10 a splňuje podmínky pro přechod na Windows 11, musí použít klasický způsob upgradu. Microsoft pro 26H2 výslovně uvádí jako předpoklad právě Windows 11 24H2 nebo 25H2.
Co Microsoft fakticky ukázal
Doslovnou větu „velký update nemá smysl“ byste v tiskových materiálech Microsoftu nenašli. Celá architektura 26H2 ale ukazuje, že firma dál posouvá Windows směrem k průběžnému doručování funkcí místo toho, aby všechny novinky čekaly na jeden velký instalační balík.
Oficiální informace k vydání popisují 26H2 jako verzi, která staví na 25H2 a využívá funkce doručované průběžně během roku. Microsoft zároveň upozorňuje, že řada z nich už může být uživatelům známá. Samotný enablement package je pak právě mechanismus, který tyto připravené funkce aktivuje.
Pro běžného uživatele to znamená jednu důležitou změnu v pohledu na „velký“ update. Windows už nemusí čekat s každou větší funkcí na jeden každoroční balík. Novinky mohou přicházet průběžně a samotná změna čísla verze pak může být z velké části servisní a aktivační záležitostí.
Proč ho přesto stojí za to nainstalovat
Update o velikosti několika set kilobajtů může vypadat zbytečně. Není. Jeho hlavní hodnota je servisní: přechodem na novou verzi si prodloužíte dobu, po kterou bude váš systém dostávat podporu a bezpečnostní aktualizace.
Verze Home/Pro – konec podpory Enterprise/Education 24H2 13. října 2026 13. října 2027 25H2 12. října 2027 11. října 2028 26H2 10. října 2028 9. října 2029
Pro uživatele na 24H2 Home nebo Pro je situace skutečně naléhavá: podpora této verze končí 13. října 2026, tedy jen dva týdny po vydání 26H2. Poté už tato konkrétní verze nebude dostávat pravidelné bezpečnostní a kvalitativní aktualizace. Počítač samozřejmě poběží dál, ale Microsoft už pro něj nebude poskytovat standardní podporu této verze.
Instalace 26H2 z 24H2 nebo 25H2 vyžaduje jeden restart. Microsoft právě rychlou instalaci pomocí enablement package uvádí jako jednu z hlavních výhod tohoto způsobu aktualizace.
Jak ověřit, že máte 26H2, a na co si dát pozor
Kontrola je jednoduchá: Start → Nastavení → Systém → O systému. V části „Specifikace Windows“ by měla být uvedena verze 26H2 a číslo sestavení řady 26300.x. Rychlejší alternativa: stisknout Win+R, napsat
a potvrdit.
winver
Pokud se update zatím nenabídl, nemusí to znamenat problém s kompatibilitou. Microsoft rollout rozšiřuje postupně a v první fázi ho nabízí způsobilým zařízením s 24H2 a 25H2, jejichž uživatelé mají zapnutou volbu „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“. U některých zařízení může Microsoft aktualizaci dočasně zablokovat pomocí takzvaného safeguard holdu, pokud je známý problém s konkrétní konfigurací.
A známé problémy existují. K datu vydání Microsoft evidoval mimo jiné:
Nefunkční USB audio zařízení třídy 1.0 Potíže s důvěryhodným vztahem některých zařízení připojených k doméně Černou obrazovku nebo problémy s načtením plochy ve vybraných virtuálních prostředích
Microsoft všechny tyto problémy při vydání 26H2 vedl jako mitigované. U pracovního nebo citlivého počítače ale dává smysl nejdřív zkontrolovat
aktuální stav známých problémů a mít aktuální zálohu. Kdy přijde skutečně velký skok
Microsoft dál používá roční kadenci hlavních verzí Windows, ale samotný způsob jejich doručování se změnil. U 26H2 není potřeba čekat na klasický několikagigabajtový upgrade, protože nová verze staví na stejném systémovém základu jako 24H2 a 25H2.
Kdy přijde skutečně zásadní změna architektury nebo nová kódová větev, Microsoft k říjnu 2026 neoznámil. Pokud další verze nebude sdílet stejný základ, může být její přechod opět výraznější a nebude možné ho vyřešit pouze enablement package.
Do té doby platí nový model: novinky mohou přicházet průběžně během roku a na podzim se jejich část formálně promítne do nové verze systému. Stokilobajtová velikost aktivačního balíčku není známkou toho, že by se nic nestalo. Je to důsledek toho, že velká část potřebných souborů už byla v systému připravena předem.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda