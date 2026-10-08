Nevysvětlitelné chování studentek vyvolalo obří paniku: Vyděšení rodiče hromadně odváželi dcery z koleje

Odchod na střední nebo vysokou školu je pro mnoho mladých lidí prvním skutečným krokem k dospělosti. Sbalení kufrů, opuštění pohodlí vlastního pokoje a odchod do cizího města s sebou přináší směs vzrušení i přirozeného strachu. Jistotu, kterou poskytuje domov, v mžiku nahrazují sdílené pokoje, cizí tváře a nový režim, který je podstatou života na koleji. Právě ta se totiž pro studenty stává druhým domovem – místem, kde si vytvářejí důležité vzpomínky, zažívají svobodu, ale zároveň se poprvé učí čelit chladu osamělosti a neznámému prostředí.
Co když se však tento přirozený respekt promění v něco, co nelze vysvětlit racionální logikou? Staré budovy kolejí po celém světě v sobě skrývají tisíce příběhů, ale některé z nich překračují rámec běžných studentských legend. Když se místo večerního smíchu začnou chodbami šířit zvuky, z nichž tuhne krev v žilách, hranice mezi studentským životem a noční můrou se nebezpečně stírá.
Běžné dny vystřídala naprostá hysterie
Vše začalo koncem července ve státní internátní škole Shaskiya Madhyamik Va Uchha Madhyamik Ashram Shala ve vesnici Doma, která leží v odlehlé kmenové oblasti Melghat ve státě Maháráštra. V zařízení, které poskytovalo domov více než 800 chlapcům a dívkám, zavládla nepopsatelná panika poté, co se čtyři studentky začaly chovat nanejvýš neobvykle. Jejich běžné chování se střídalo s záchvaty nekontrolovatelného smíchu a mrazivého pláče, přičemž některé z nich často upadaly do bezvědomí.
Atmosféru strachu mimo jiné umocnily noční zvuky, které se začaly po internátu ozývat. Jak uvedl indický portál
NDTV, mezi dívkami se rychle začala šířit zpráva, že z tmavých chodeb je slyšet cinkání tradičních kotníkových náramků, takzvaných ghungroo.
To, co úřady zpočátku považovaly za ojedinělý případ psychického šoku, se během několika dní proměnilo v nekontrolovatelnou řetězovou reakci. Strach z neznáma zasáhl celou školu a z obyčejné ubytovny se stalo místo, ze kterého chtěli všichni utéct.
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Pomsta duchů a panika rodičů
Zvěsti o posedlosti se začaly šířit vesnicemi v okrese Amravati rychleji, než by se dalo očekávat. Mezi obyvateli kmene se během několika dní zrodilo množství teorií. Nejoblíbenější z nich hovořila o posvátném stromu mahua, který stál v areálu školy. Vedení ho mělo nechat pokácet kvůli výstavbě nové budovy internátu, aniž by provedlo tradiční rituál. Místní věřili, že strom byl
domovem duchů, kteří se nyní přicházejí pomstít na těch nejzranitelnějších – mladých dívkách.
Zahraniční médium
The Print zároveň zmiňuje i další verze, například narušení nedalekého chrámu odtokovým kanálem či ducha mladíka, který zemřel na blízkém poli.
Rozbouřené vzpomínky a pověry vyústily v kolaps celého systému. Zoufalí rodiče hromadně přicházeli do školy a odváželi své děti domů. Podle zprávy
agentury Brut opustilo internát ze dne na den více než 600 z celkového počtu 810 studentů. Místo do nemocnice však mnoho rodin odvezlo své dcery k tradičním kmenovým léčitelům, známým jako bhumkas. Ti situaci ještě zhoršili, když vyděšeným rodičům tvrdili, že dívky zasáhla neznámá nadpřirozená síla zvaná chakwa. Byly dívky skutečně posedlé?
Zatímco vesničané věřili v kletbu, na místo dorazil tým zdravotnických odborníků a aktivistů z organizace MANS, která v Indii bojuje proti
slepé víře a pověrám. Jejich závěry byly jednoznačné: ve škole nestraší. Lékaři u dívek diagnostikovali takzvanou konverzní poruchu a případ označili za klasickou hromadnou hysterii. Doktorka Swati Sonone, vedoucí okresního programu pro duševní zdraví, vysvětlila deníku The Indian Express: „Jakmile se u jedince objeví hysterické příznaky, ostatní je pod vlivem silného stresu a pozorování mohou začít nevědomky napodobovat.“
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Spouštěčem nebyla magie, ale kombinace extrémního psychického tlaku, chudoby a špatných podmínek. Vyšetřování ukázalo, že ve staré internátní škole bylo v jedné velké hale natěsnáno až 70 dívek na palandách, bez dostatečného větrání či soukromí. Mrazivým svědectvím zůstává výpověď sedmnáctileté studentky Sivani pro deník
The Indian Express, která po záchvatu přiznala úplný výpadek paměti: „Nepamatuji si, co se mi stalo, ani kdo byl se mnou.“
Ředitel školy i místní úřady usilují o návrat studentů do školních lavic. Ačkoli staví novou budovu s patrovými postelemi a učitelé osobně navštěvují rodiny v okolních vesnicích, strach v kmenové oblasti Melghat ustupuje jen velmi pomalu. V současné době se na koleji nachází kolem 50 dívek.
Zdroje: The Indian Express, NDTV, Brut, The print