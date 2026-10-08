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Práce v terénu a 80 000 Kč/měsíc na ruku. VŠ nepotřebujete a firmy se o vás porvou

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Zapomeňte na představu, že slušný výdělek vyžaduje vysokou školu. Moderní technický obor nabízí až 150 tisíc měsíčně.
Práce v terénu a 80 000 Kč/měsíc na ruku. VŠ nepotřebujete a firmy se o vás porvou

Práce v terénu a 80 000 Kč/měsíc na ruku. VŠ nepotřebujete a firmy se o vás porvou

Zdroj: shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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