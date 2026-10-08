Práce v terénu a 80 000 Kč/měsíc na ruku. VŠ nepotřebujete a firmy se o vás porvou

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Ještě před dvaceti lety platilo téměř jako dogma: chceš dobře vydělávat, musíš mít diplom. Dnes už tenhle model dávno neplatí. Řemeslníci často berou víc než absolventi ekonomických fakult a trh práce prochází zásadní proměnou. Mezi nejžádanější profese současnosti patří pozice, o kterých se ještě nedávno skoro nemluvilo – technické obory propojující manuální zručnost s pokročilým technickým myšlením.
Rozvoj digitální infrastruktury a energetiky vytváří zcela nový segment příležitostí. Jedním z nejperspektivnějších je práce technika optických sítí. Kolem této profese přitom stále koluje mylná představa, že jde jen o tahání kabelů. Realita je mnohem komplexnější a vyžaduje vysokou míru samostatnosti i technické preciznosti.
Co vlastně obnáší práce v optických sítích
Specialista na optické sítě má na starosti kompletní životní cyklus infrastruktury – od přípravy tras přes instalaci až po pravidelný servis. Velkou část agendy tvoří sofistikovaná diagnostika pomocí měřicích přístrojů. Když dojde k výpadku nebo zhoršení parametrů signálu, musí technik závadu přesně lokalizovat a odstranit přímo na místě.
V praxi to znamená práci se svářečkami optických vláken, které spojují mikroskopická skleněná jádra, nebo s optickými reflektometry (OTDR) pro přesné měření a vyhledávání poruch. Jde o dynamickou činnost přímo v terénu – ať už v hustě osídlených městských zástavbách, nebo ve vzdálených lokalitách, kde je stabilní připojení stejně důležité.
Pro výkon této profese v České republice je nezbytné mít platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (dříve vyhláška 50/1978 Sb., dnes nahrazená nařízením vlády č. 194/2022 Sb.). Tento certifikát potvrzuje, že technik splňuje bezpečnostní i odborné standardy pro práci s elektrickými a optickými sítěmi.
Žádný diplom, přesto vysoký plat
Největší výhoda? Vysokoškolský titul vůbec nepotřebujete. Zaměstnavatelé hledají především praktické schopnosti a technické myšlení. Jako ideální základ slouží střední odborné vzdělání v elektru, telekomunikacích nebo podobném technickém zaměření. Chybějící specifické znalosti lze snadno doplnit prostřednictvím cílených rekvalifikačních kurzů, které připraví na reálné požadavky praxe.
Poptávka po těchto odbornících vytrvale stoupá a na trhu panuje jejich znatelný nedostatek. To se logicky odráží v nabízených odměnách. Oficiální statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí uvádějí orientační mzdové rozpětí mezi 35 000 až 49 000 Kč. Realita inzertních portálů je však podstatně štědřejší – firmy, které nutně potřebují pokrýt nasmlouvané zakázky, běžně nabízejí nástupní mzdy v rozmezí 50 000 až 70 000 Kč měsíčně.
Pro ambicióznější profesionály tímto platový růst zdaleka nekončí. I v pozici běžného zaměstnance se dá posouvat dál. Pokud si technik systematicky zvyšuje odbornost, získá zkušenosti a posune se k řízení větších projektů nebo celých montážních týmů, může hranici 100 tisíc korun měsíčně hravě překonat.
Zajímavou alternativou je přechod na volnou nohu. Řada specialistů volí formu samostatného kontraktora na IČO, což jim umožňuje nabízet odborné služby napřímo tuzemským i mezinárodním společnostem. Podniky jsou v takových případech ochotné platit za flexibilní a vysoce kvalifikovanou práci podstatně vyšší částky. V tomto režimu pak není výjimkou dosáhnout na příjmy kolem 150 tisíc korun měsíčně.
Německo láká na gigantické investice a vysoké platy
Pro ty, kteří preferují klasický zaměstnanecký poměr s vysokým příjmem a nebrání se dojíždění, představuje lákavou příležitost zahraničí. Výborným příkladem je sousední Německo. Tamní vláda si stanovila ambiciózní cíl připojit do roku 2030 k optickému internetu každou domácnost. Aby se gigantický proces urychlil, vznikla dokonce specializovaná společnost Deutsche Telekom Tiefbau GmbH, která se zaměřuje právě na výstavbu této infrastruktury.
Masivní německé investice otevírají dveře i pro techniky z České republiky. Běžné platy se v Německu v přepočtu pohybují zhruba od 90 000 do 120 000 Kč měsíčně, a to včetně balíčku firemních benefitů. Špičkoví experti s mezinárodně uznávanými certifikacemi, dlouholetou praxí nebo externí kontraktoři pak dosahují na částky ještě výrazně vyšší.
Ukazuje se tak, že technická zručnost a chuť učit se novým postupům dnes nabízejí finanční jistotu, která často předčí i tradiční akademické obory. V době, kdy se mluví o přesycení trhu absolventy vysokých škol, představuje práce technika optických sítí reálnou a velmi dobře placenou alternativu.
Zdroje článku: energozrouti.cz, prace.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová