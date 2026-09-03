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Výuku na základní škole v Mělníku překazil lupič

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Noční vloupání ochromilo ve středu provoz Základní školy Jindřicha Matiegky v Mělníku. Hlavní budova zůstala celý den zavřená a škola musela žákům narychlo zajistit…
lupič

lupič

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