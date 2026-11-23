Originální stromek opět vypluje na přehradu. Naposledy ho tam led uvěznil až do března
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Originální stromek opět vypluje na přehradu. Naposledy ho tam led uvěznil až do březnaZdroj: Michaela Adámková
Článek byl publikován 23.11.2026 17:06
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