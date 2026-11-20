Wilson ji chce ponechat pro vzdělávací účely. NatureScot říká ne a hledá jiné řešení, například licencovanou zoo. Pan Mňau by rád poznamenal, že lidstvo opět úspěšně vyřešilo první polovinu problému a teď překvapeně stojí nad druhou.
Zachránit bylo jednodušší než vrátit
Harriet byla nalezena v dubnu vyhladovělá v napajedle pro dobytek. Wilson, který se věnuje ekologii a záchraně volně žijících živočichů, ji vzal do péče a postupně ji dostal z kritického stavu. Už tehdy ale něco nesedělo. Mladá jezevčice působila jako zvíře, které má s lidmi větší zkušenost, než by divoký jezevec v jejím věku mít měl. Wilson měl podezření, že předtím mohla být člověkem odchovaná nebo krmená z lahve.
A právě tady začíná problém, který se u divokých zvířat často schovává za slovo „záchrana“. Zachránit tělo je jedna věc. Zachovat zvířeti hlavu nastavenou na život bez člověka je věc druhá. Harriet se zotavila, ale lidská společnost pro ni mezitím zřejmě přestala být něco, čemu je rozumné se vyhýbat.
Jezevci nejsou chlupaté děti na převýchovu
Pokusy vrátit Harriet k divokým jezevcům podle Wilsona dopadly špatně. U dvou nor měla být silně rozrušená a mezi svými se necítila tak, jak by si člověk představoval u zvířete, které „jen pustíme zpátky domů“. Jenže domov není pouze místo na mapě. Je to soubor pachů, sociálních pravidel, zkušeností a reakcí, které se zvíře učí během vývoje.
U velmi mladých zvířat může dlouhodobý kontakt s člověkem vést k habituaci, tedy ztrátě přirozené opatrnosti, nebo k výraznému sociálnímu navázání na lidi. Slovo imprinting se často používá volně, i když biologicky má užší význam, a proto je fér netvrdit, že Harriet má učebnicový imprinting jen proto, že má lidi ráda. Jisté je něco jednoduššího: na člověka si zvykla způsobem, který její návrat do divočiny komplikuje.
Paní Žofie by v této chvíli velmi ráda vytiskla na zeď jednu větu: ochočené není totéž co domestikované. Harriet je pořád jezevec. Jen má životopis, který je pro jezevce krajně nestandardní.
Úřad říká: do volné přírody, nebo do zoo
Wilson požádal o povolení ponechat si Harriet jako zvíře využívané při vzdělávání veřejnosti. NatureScot žádost odmítl. Pokud se ukáže, že návrat do volné přírody není možný, úřad podle zveřejněných informací preferuje přesun do licencovaného zařízení, například zoologické zahrady.
Na papíře to dává logiku. Divoké zvíře nemá skončit jako soukromý domácí mazlíček jen proto, že si k němu zachránce vytvořil vztah. Jenže Wilson namítá, že Harriet aktivně vyhledává lidskou společnost a že přesun do zařízení, kde její individuální sociální potřeby nikdo nezná, nemusí být automaticky lepší.
Takže tu máme situaci bez pohodlného řešení. Pustit ji může být risk. Nechat ji u člověka vytváří precedens, který úřad nechce. Zoo může být bezpečná, ale nemusí být ideální pro konkrétní zvíře. Happy end se zkrátka odmítá vejít do formuláře.
Ještě navíc přišla zraněná noha
Původně se počítalo s vypuštěním 9. listopadu, jenže Harriet si poranila zadní končetinu. Veterinář podle ITV doporučil odklad a návrat do přírody až po týdnu od chvíle, kdy bude znovu normálně chodit. Osud jezevčice tak zůstává otevřený.
A to je možná nejpoctivější závěr. Nevíme, jestli by v divočině selhala. Nevíme, jestli by se po delší adaptaci nezačala chovat přirozeněji. Nevíme ani to, jestli dlouhodobá péče u Wilsona představuje nejlepší možnost. Víme jen, že záchrana vytvořila druhý problém, který se nedá vyřešit pouhým otevřením dveří.
Redakční verdikt
Harriet je dokonalá připomínka toho, proč se při rehabilitaci divokých zvířat odborníci snaží kontakt s člověkem držet na minimu. Ne proto, že by byli bezcitní. Právě naopak. Cílem není vychovat zvíře, které nás miluje. Cílem je vychovat zvíře, které nás nepotřebuje.
Pan Mňau považuje za lehce tragikomické, že člověk může být nejdřív tím, co zvířeti zachrání život, a později tím, bez čeho už se mu život komplikuje. Bobík si z případu odnesl vlastní ponaučení: kdyby ho někdo chtěl vracet do divočiny, bude se také tvářit silně traumatizovaně.
V jeho případě mu to nevěříme.
Harriet zatím čeká, kam bude patřit dál. Redakce jí přeje hlavně jednu věc: aby o jejím osudu rozhodlo to, co je nejlepší pro jezevce, ne to, které lidské řešení vypadá nejhezčeji na fotografii.
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Zdroje: ITV News Border – Scottish Borders ecologist nursed badger back to life, he's now fighting to stop her release [1], People – Man Fighting for Custody of Harriet the Badger After Nursing Starving Animal Back to Health [2], img ai generated