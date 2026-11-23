Sněžit začalo v Krkonoších i na dalších českých horách už o víkendu. V neděli se kvůli tomu dostal do potíží řidič služebního vozu Horské služby v Peci pod Sněžkou v Krkonoších. „V 10:52 byla naše jednotka povolána do Pece pod Sněžkou k vozidlu Horské služby, které sjelo ze svahu a potřebuje vytáhnout,“ sdělili hasiči z JSDH Pec pod Sněžkou.
Zapadla i horská služba
Spolu s nimi na místo vyjela také jednotka profesionálních hasičů z Trutnova. „Vozidlo jsme zajistili proti pohybu. Pomocí rozpínáku jsme nadzvedli zadní část vozu a vypodložili kola dřevem. Tím jsme vozidlo zvedli z kamenné zídky, aby během vyprošťování nedošlo k poškození vozidla,“ vysvětlili hasiči.
Pomocí lan a navijáku vozidlo postupně posouvali do boku, pod koly přitom bylo potřeba postupně upravovat dřevěnou výplň. „Nakonec jsme stáhli přední část vozu mimo zídku. Vozidlo bylo bez dalšího poškození předáno řidiči,“ doplnili hasiči k úspěšnému zásahu.
Sníh ale trápil řidiče v Královéhradeckém kraji také dnes dopoledne. „Zasahovali jsme u několika dopravních nehod, zejména na Náchodsku a Trutnovsku,“ informovali hasiči HZS Královéhradeckého kraje.
Série nehod na sněhu
V Teplicích nad Metují zasahovali u dopravní nehody, při které se zranila řidička osobního vozidla. Z havarovaného automobilu se jí podařilo dostat až zavazadlovým prostorem za pomoci kolemjdoucích. K další nehodě došlo rovněž v Teplicích nad Metují, kde se hasiči zastavili při cestě k předchozí události. Osobní vozidlo zde zapadlo a narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Vyprostit ho museli pomocí navijáku.
V Polici nad Metují se střetla dvě osobní vozidla, přičemž jedno skončilo mimo komunikaci. Jedna osoba utrpěla zranění.
„V Lanžově na Trutnovsku jsme zasahovali u nehody tří vozidel. Při nehodě došlo k poškození hydrantu a úniku vody, která vlivem nízkých teplot začala namrzat,“ uvedli hasiči.
Uzávěr vody se nacházel pod havarovanými vozidly, a proto nebylo možné únik okamžitě zastavit. Nakonec bylo nutné uzavřít celou příslušnou větev hydrantové sítě.
„Apelujeme na řidiče, aby nepodceňovali zimní podmínky. Namrzlá vozovka může překvapit i v místech, kde se silnice na první pohled jeví jako bezpečná. Přizpůsobte rychlost aktuálním podmínkám, dodržujte bezpečné rozestupy a počítejte s delší brzdnou dráhou,“ vyzývají hasiči.
Zdroje: JSDH Pec pod Sněžkou, HZS Královéhradeckého kraje
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