Správa Tatranského národního parku teď znovu vysvětluje základní pravidlo, které by člověk čekal už před vstupem do hor: jelen není atrakce. Pan Mňau by k tomu rád dodal, že pokud se po kontaktu s divokým zvířetem ocitnete v zápase, problém nezačal u jelena.
Turista našel jelena. Bohužel jelen našel turistu
Video vzniklo na populární trase k Mořskému oku. Zvíře se pohybovalo velmi blízko lidí a podle dalších záběrů nebylo neobvyklé, že ho turisté krmili nebo hladili.
To je zásadní kontext. Jelen se k lidem nepřiblížil proto, že by náhle podepsal smlouvu s cestovním ruchem. Opakovaný kontakt a krmení mohou snižovat jeho přirozený odstup. A pak přichází člověk, který vzdálenost sníží ještě víc.
Paroží není madlo
Jelen je silné zvíře. I mladší jedinec může člověka vážně poranit. Paroží není dekorace určená k uchopení při konfliktním řešení situace.
Když zvíře reaguje a snaží se člověka odstrčit nebo zastrašit, správnou odpovědí není přijmout výzvu k zápasu. Je jí zvětšit vzdálenost. To zní tak banálně, že je skoro trapné to psát. Video ale dokazuje, že potřeba zjevně existuje.
Krmení je první kapitola budoucího problému
Divoké zvíře, které opakovaně dostává jídlo od lidí, může velmi rychle změnit očekávání. Začne se k lidem přibližovat, tolerovat je na kratší vzdálenost a někdy potravu aktivně vyžadovat.
Turisté pak mají pocit, že je „ochočené“. Ve skutečnosti může být pouze habituované a naučené, že člověk znamená jídlo. A to je nebezpečná kombinace. Zvíře ztratí odstup, ale neztratí sílu, instinkty ani schopnost bránit se.
Park není zoologická zahrada bez plotu
Správci TPN opakovaně žádají návštěvníky, aby divokou zvěř nekrmili a nepokoušeli se o fyzický kontakt. Je to ochrana lidí i zvířat. Každý jelen, který si zvykne na turisty, totiž dostává problém do života dlouho poté, co konkrétní návštěvník odejde domů s videem.
Navíc vzniká skupinová normalizace. Když jeden člověk vidí druhého, jak jelena hladí, dostane pocit, že je to bezpečné. Další jde blíž. Další přinese jídlo. A jednoho dne někdo drží zvíře za paroží a internet řeší, kdo komu dal ránu.
Paní Žofie tomu říká velmi efektivní výroba problému z původně neproblematického jelena.
Redakční verdikt
Jelen u Mořského oka není viník skandálu. Je spíš výsledkem prostředí, ve kterém se lidé dlouhodobě chovají, jako by setkání s divokým zvířetem bylo placeným zážitkem.
Turista samozřejmě nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí sáhnout na jelena, chytit ho za paroží a konflikt dál eskalovat. Ale pokud chceme, aby se podobné situace neopakovaly, nestačí se smát jednomu člověku na videu. Musíme přestat vyrábět jeleny, kteří považují dav turistů za bezpečné místo s občerstvením.
Pan Mňau má pro návštěvníky hor jednoduchý návrh: chcete-li něco hladit, vezměte si plyšáka.
Správci parku připomínají, že jelen je divoké zvíře. Žlutá kočka připomíná, že turista by měl být teoreticky druh s rozvinutější schopností předvídat následky.
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Zdroje: Dzień Dobry TVN – Mężczyzna chwycił jelenia za poroże. Nagranie trafiło do sieci [1], img ai generated